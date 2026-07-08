Serienmeister Stade macht es erneut

Der VfL Güldenstern Stade sicherte sich erneut den Meistertitel in der Herren Ü40-Kreisliga. Nur einmal konnte ein Team in den letzten zehn Jahren die Mannschaft von Erfolgstrainer Stefan Cordes von Platz eins verdrängen.
Mit fünf Punkten Vorsprung vor der SV Ahlerstedt/Ottendorf holten sich die Stader den erneuten Titel in der höchsten Liga. Der größte Widersacher der letzten Jahre, SV Ottensen, der sich in der Saison 2023/2024 einmal zwischen die Stader Titelsammlung „mogelte“, war diesmal mit zehn Zählern Rückstand im Ziel angekommen.
Stades Torjäger nicht zu halten
Bitter verlief die Saison für den TuSV Bützfleth, der zur Saisonhälfte aufgrund Spielermangels seine Mannschaft aus dem Wettbewerb abmelden musste und als Absteiger feststand. Matej Kocmarsky vom VfL Güldenstern Stade war auch in diesem Jahr nicht zu stoppen, holte sich mit 26 Treffern die Torjägerkrone, erneut vor Ottensens Martin Doss, der zwar diesmal sehr deutlich zurücklag, aber immerhin auch 17 Tore erzielte.
1. Kreisklasse
Eine Klasse tiefer war Aufsteiger TSV Wiepenkathen das Maß aller Dinge. Dem Team von Helmut Kohrs konnte in einer ansonsten sehr ausgeglichenen 1. Kreisklasse keiner folgen. Letztlich wurde der TSV mit sagenhaften zehn Punkten Vorsprung Meister und stieg zum zweiten Mal in Folge auf. Schlusslicht und damit Absteiger in die 2. Kreisklasse wurde die SV Drochtersen/Assel, die lediglich vier Zähler Rückstand auf Platz vier hatte. Torschützenkönig wurde Ludwig Jäckel (ASSG Hagen/Fredenbeck/Dollern II) mit 12 Treffern, vor Patrick Schulz von der ASSG Hi./Ha./He.
2. Kreisklasse
Einige Jahre hat es gedauert, jetzt wurde der FC Oste/Oldendorf Meister der 2. Kreisklasse und steigt auf. Dass es am Ende acht Punkte Vorsprung waren, lag daran, dass sich die Verfolger gegenseitig die Punkte abnahmen. Nachbar Burweg landete auf Platz zwei. Tabellenletzter und damit auf dem Papier schwächste Ü40-Mannschaft wurde die ASSG Kehdinger Land. Andre Messling vom TuSV Bützfleth II war der Mann der 2. Kreisklasse. 23 von 37 Treffern seines Teams erzielte der Angreifer und holte sich die Torjägerkrone.