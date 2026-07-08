Serienmeister Stade macht es erneut Herren Ü40-Kreisliga: Titelverteidiger VfL Güldenstern souverän - 1. Kreisklasse: Wiepenkathen marschiert durch - 2. Kreisklasse: Oste/Oldendorf Meister - Matej Kocmarsky erzielt 26 Tore - Bützfleth zieht Team zurück von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der VfL Güldenstern Stade gewann den Meistertitel in der Herren-Ü40-Kreisliga. – Foto: Verein

Der VfL Güldenstern Stade sicherte sich erneut den Meistertitel in der Herren Ü40-Kreisliga. Nur einmal konnte ein Team in den letzten zehn Jahren die Mannschaft von Erfolgstrainer Stefan Cordes von Platz eins verdrängen.

Mit fünf Punkten Vorsprung vor der SV Ahlerstedt/Ottendorf holten sich die Stader den erneuten Titel in der höchsten Liga. Der größte Widersacher der letzten Jahre, SV Ottensen, der sich in der Saison 2023/2024 einmal zwischen die Stader Titelsammlung „mogelte“, war diesmal mit zehn Zählern Rückstand im Ziel angekommen. Stades Torjäger nicht zu halten

Bitter verlief die Saison für den TuSV Bützfleth, der zur Saisonhälfte aufgrund Spielermangels seine Mannschaft aus dem Wettbewerb abmelden musste und als Absteiger feststand. Matej Kocmarsky vom VfL Güldenstern Stade war auch in diesem Jahr nicht zu stoppen, holte sich mit 26 Treffern die Torjägerkrone, erneut vor Ottensens Martin Doss, der zwar diesmal sehr deutlich zurücklag, aber immerhin auch 17 Tore erzielte. 1. Kreisklasse