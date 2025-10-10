Serien ohne Ende

Reihenweise Siege hier, unschlagbare Jungspunde dort. Unter den Landesligisten gibt es diese Saison einige Überraschungen, wobei der FC Dossenheim und der ASV Eppelheim ein bisschen mehr als andere herausstechen. Am Wochenende sind beide Favoriten.
Fünf Siege nacheinander haben den FC Dossenheim aus dem Tabellenkeller bis auf den sechsten Rang nach oben katapultiert. In Ketsch folgte mit 1:3 der Rückschlag am vergangenen Sonntag. "Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir den Gegner durch individuelle Fehler aufgebaut haben, aber wir wissen, dass wir uns in einem Lernprozess befinden", sagt Seydou Sy.
Der FCD-Trainer misst den zuvor 15 nacheinander errungenen Punkten eine große Bedeutung bei und erläutert: "Damit hat es ´Klick´ in unseren Köpfen gemacht und wir haben gesehen, dass wir es können."
"Ja, gerne", lacht Sy. Die Chancen auf einen Dreier sind am Sonntag jedenfalls ungleich höher als in den dann folgenden Duellen bei Srbija Mannheim und mit dem FC Bammental. Ein großer Rückhalt soll gegen den Sinsheimer Vertreter am Sonntag zwischen die Pfosten zurückkehren. "Wir hoffen es reicht bei Marc", sagt der Trainer mit Blick auf den zuletzt angeschlagenen Torhüter und Kapitän Marc Burger.
Seit mehreren Wochen muss Markus Schmid die Frage beantworten, wie lange seine Elf der ersten Niederlage aus dem Weg gehen kann. Ist gar ein ähnlicher Erfolgslauf wie vergangene Saison bei der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal, die ungeschlagen Meister wurde, drin? "Nein, nein, wir hatten teilweise schon ein bisschen Spielglück mit dabei", sagt Markus Schmid.
Der neue Eppelheimer Trainer darf dennoch mit einem breiten Grinsen auf elf Ligaspiele ohne Niederlage samt dem Sprung auf den dritten Tabellenrang blicken. Am Sonntag gegen den FV Nußloch ist seine Elf jedenfalls klarer Favorit auf den Sieg. Er gibt jedoch zu bedenken, dass es aufgrund der Altersstruktur im Kader auch schnell eine Niederlage geben kann und sagt: "Wir sind jung und wild und irgendwann werden wir sicher einmal zwei, drei Fehler machen, nach denen wir nicht mehr zurückkommen können."