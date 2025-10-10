Serien ohne Ende

In St.Leon hat es für die Dossenheimer (blau) laut ihrem Trainer Sydou Sy "Klick" gemacht. – Foto: Foto Pfeifer

Reihenweise Siege hier, unschlagbare Jungspunde dort. Unter den Landesligisten gibt es diese Saison einige Überraschungen, wobei der FC Dossenheim und der ASV Eppelheim ein bisschen mehr als andere herausstechen. Am Wochenende sind beide Favoriten.

Fünf Siege nacheinander haben den FC Dossenheim aus dem Tabellenkeller bis auf den sechsten Rang nach oben katapultiert. In Ketsch folgte mit 1:3 der Rückschlag am vergangenen Sonntag. "Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir den Gegner durch individuelle Fehler aufgebaut haben, aber wir wissen, dass wir uns in einem Lernprozess befinden", sagt Seydou Sy. Der FCD-Trainer misst den zuvor 15 nacheinander errungenen Punkten eine große Bedeutung bei und erläutert: "Damit hat es ´Klick´ in unseren Köpfen gemacht und wir haben gesehen, dass wir es können."

Starten Sie gegen Kirchardt eine neue Serie? "Ja, gerne", lacht Sy. Die Chancen auf einen Dreier sind am Sonntag jedenfalls ungleich höher als in den dann folgenden Duellen bei Srbija Mannheim und mit dem FC Bammental. Ein großer Rückhalt soll gegen den Sinsheimer Vertreter am Sonntag zwischen die Pfosten zurückkehren. "Wir hoffen es reicht bei Marc", sagt der Trainer mit Blick auf den zuletzt angeschlagenen Torhüter und Kapitän Marc Burger.