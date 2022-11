Serie weiter ausgebaut

Die Auswärtspartie bei der Ersten Mannschaft von Lauchhau-Lauchäcker endet für die Zweite Mannschaft des SV Sillenbuch erfolgreich. Nach zwei 3:2-Siegen in Folge startete die Mannschaft aus Sillenbuch voller Selbstbewusstsein in das Spiel. Doch mit dem Absteiger aus der Kreisliga A wartete ein starker Gegner auf den SVS. Nachdem der SVS ein, zwei Torannäherungen zu Beginn hatte, war es ein Distanzschuss von Lauchhau, welcher das erste Mal wirklich für Torgefahr sorgte. Der Volley klatschte an die Latte und wirkte wie ein endgültiger Wachmacher für die Sillenbucher. So antwortete der SVS mit einem wunderschönen Tor von Jannik Hintermaier in Minute 18 auf den Lattenknaller. Auch die nächste Chance gehörte Hintermaier. Er setzte seinen Freistoß aus knapp 20 Metern jedoch auf die Latte. Doch kurz darauf war es dann wieder Hintermaier, welcher ein weiteres Mal aus der Distanz wunderschön zum 0:2 traf (Minute 25). Eine in der Höhe glückliche, aber nicht unverdiente Führung für den SVS. Ein Konter von Lauchhau sowie einige nicht konsequent genug ausgespielte Chancen des SVS sorgten noch vor der Halbzeit vereinzelt für Gefahr.

Nach der Halbzeit war es dann ein Freistoß von Arwed Hesselschwert in Minute 48, welcher zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt das 0:3 bedeutete. Der Freistoß flog ohne Berührung an allen Spielern vorbei ins lange Eck. In der Folge verpasste es der SVS, mit dem 0:4 endgültig den Deckel auf das Spiel zu setzen. So kam Lauchhau in Minute 75 nach einem verlängerten Einwurf zum 1:3-Anschlusstreffer. Auch danach gab es Chancen für den SVS, das Spiel zu entscheiden. Da diese aber nicht genutzt wurden, blieb eine Grundspannung bis zur letzten Minute. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Lauchhau durch einen Kopfball imAnschluss an einen Freistoß von der Mittellinie der Treffer zum 2:3. Durch den Abpfiff wenige Sekunden danach mussten die für ein Auswärtsspiel wiederholt vielen mitgereisten Fans nur kurz zittern. So bleibt als Fazit festzuhalten: Serie weiter ausgebaut. Zusätzlich bedanken wir uns als Mannschaft an dieser Stelle für die zahlreiche Unterstützung.





Bericht von Sylvie Fischer