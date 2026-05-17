Serie von VfR Hausen 2 hält auch gegen den SC Mengen

0:1 (29.) Julian Engler

1:1 (45.) David Hasenauer (Ablie Suwareh)

2:1 (53.) Ibrahim Mutlu (David Hasenauer)

3:1 (81.) David Hasenauer (Ablie Suwareh)

4:1 (87.) Ibrahim Mutlu (Ayman Balakhir)

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl 26 – Manjang 3, Wiesler 5 (60. Goncalves Sele 20), Suwareh 7, Mutlu 10, Schnurr 17, Bacelic 19, Balakhir 21, Tidjani 30 (76. Badalli 13), Boz 31 (37. Hasenauer 8), Gladrow 44 (C)

Schiedsrichter:

Thomas Winterhalder (SF Eintracht Freiburg)

Mit einer sehr souveränen Spielleitung.

Zuschauer: 95

Der VfR Hausen Team 2 ...

... holt den dritten Dreier in Serie (!!).

Die Verbandsliga-Reserve macht einen richtig großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, was in den letzten vier Wochen auch unbedingt nötig war. Fiel man doch am 22. Spieltag nach der 0:4-Klatsche bei der Spvgg. Untermünstertal erstmals auf den Abstiegsrang 13. Aber mit der Installierung von Erich Sautner als neuem Coach ging es wieder aufwärts. Zehn Punkte aus vier Spielen – so darf es gerne weitergehen.

Im Spiel begann der Gast aus Mengen richtig gut. In der 13. Minute konnte Pave Bacelic noch kurz vor der Linie retten.

Minute 29 – dann doch das 0:1 durch SCM-Torjäger Julian Engler. Kurz darauf wurde Ablie Suwareh im Mengener Strafraum ganz klar gelegt. Den folgenden Strafstoß jagte Pave Bacelic so weit über die Querlatte, dass er im American Football als „Field Goal“ gezählt hätte.

Nach 38 Minuten musste Batuhan Boz angeschlagen das Feld verlassen, für ihn kam David Hasenauer.

Fast mit dem Pausenpfiff (45.) dann endlich das 1:1: Ablie Suwareh bereitete vor, „Joker“ David Hasenauer scheiterte mit seinem ersten Versuch noch am gut reagierenden Gästekeeper Fabian Salvamoser. Der zweite Abschluss war dann aber drin.

Guter Start für Team 2 dann in der zweiten Hälfte. David Hasenauer bereitete uneigennützig vor und Ibrahim Mutlu traf mit einem „Spitzwecke“ links unten zum 2:1 (53.).

Drei Minuten danach (56.) war VfR-Goalie Eli Kiefl bei einem Schuss von Julian Engler auf dem Posten. Sein Mitspieler Stefan Radovic scheiterte (63.) mit einem satten 20-Meter-Schuss. Nach 68 Spielminuten ein 22-Meter-Hammer von Richard Goncalves Sele – Fabian Salvamoser konnte den Ball gerade noch so an die Latte lenken.

In den Schlussminuten zogen die Möhlinkicker die gute Partie, welche lange offen war, noch klar an sich. Mit dem 3:1 (81.) machte sich David Hasenauer verdient zum „Man of the Match“. Er legte ab auf Ablie Suwareh, dieser wiederum auf David, der dann sicher „einlochte“.

Den Endstand zum 4:1 und damit höchsten Saisonsieg erzielte „Ibo“ Mutlu sicher halbhoch in die linke Ecke (87.). Ayman Balakhir mit der energischen und präzisen Vorarbeit.

⚽ Glückwunsch an das Team und Coach Erich Sautner sowie Co-Trainer Ygit Hasan Adali ⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)