Serie von Türk Ataspor Wetzlar reißt im Heimspiel

Wetzlar. Nach sechs ungeschlagenen Partien in Folge musste die Türk Ataspor Wetzlar in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Reserve des FC Ederbergland unterlag das Team aus der Domstadt am Sonntag vor rund 50 Zuschauern knapp mit 0:1 (0:1) – und verpasste damit die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Dabei wäre mit etwas mehr Abschlussglück sogar ein Heimsieg möglich gewesen.