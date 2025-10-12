 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Auffällig, aber glücklos: Melih Kahveci (am Ball) und Türk Ataspor Wetzlar verlieren in der Fußball-Gruppenliga gegen den FC Ederbergland II. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Serie von Türk Ataspor Wetzlar reißt im Heimspiel

Teaser GL GI/MR: +++ Die Gruppenliga-Fußballer aus der Domstadt müssen nach einer langen Zeit erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Dabei zeigen die Wetzlarer keine schlechte Partie +++

Wetzlar. Nach sechs ungeschlagenen Partien in Folge musste die Türk Ataspor Wetzlar in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Reserve des FC Ederbergland unterlag das Team aus der Domstadt am Sonntag vor rund 50 Zuschauern knapp mit 0:1 (0:1) – und verpasste damit die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Dabei wäre mit etwas mehr Abschlussglück sogar ein Heimsieg möglich gewesen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

