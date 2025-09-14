 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Glück-Auf rettete einen Punkt im Derby.
Glück-Auf rettete einen Punkt im Derby. – Foto: Michael Werner

Serie von Hirschkamp und Safakspor endet, Sterkrader Derby endet Remis

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Nur der SC Buschhausen musste ligaweit noch keinen Punktverlust einstecken, sowohl der 1. FC Hirschkamp als auch der TSV Safakspor spielten nun erstmals Remis. Der FC Welheim verpasste gegen die eigene Zweite einen Dreier.

Die bislang makellose Serie des SC Buschhausen wird in den kommenden beiden Duellen auf den Prüfstein gelegt. Es geht gegen die Tabellennachbarn TSV Safakspor und den 1. FC Hirschkamp, die nun zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen konnten. Safakspor ließ ausgerechnet gegen die Zweitvertretung von Buschhausen Punkte liegen, Hirschkamp kämpfte sich nach anfänglichem 0:3-Rückstand gegen Arminia Klosterhardt noch zu einem 3:3. Unterdessen verschenkte der FC 72 Sterkrade im Lokalduell gegen Glück-Auf Sterkrade zwei Punkte. Trotz später Zwei-Tore-Führung reichte es nicht für einen Heimsieg. Der FC Welheim spielte gegen die eigene zweite Mannschaft nur Remis.

So läuft der 5. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Gestern, 17:30 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
2
2
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
0
7

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
5
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
2
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
19.09.25 Glück-Auf Sterkrade - FC Welheim II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 II - 1. FC Hirschkamp
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - BV Osterfeld 1919
21.09.25 SV Adler Osterfeld - FC Sterkrade 72
21.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 - TSV Safakspor Oberhausen
21.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TB Oberhausen 1889
21.09.25 FC Welheim - Spvgg Sterkrade-Nord II

