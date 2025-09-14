Serie von Hirschkamp und Safakspor endet, Sterkrader Derby endet Remis

Die bislang makellose Serie des SC Buschhausen wird in den kommenden beiden Duellen auf den Prüfstein gelegt. Es geht gegen die Tabellennachbarn TSV Safakspor und den 1. FC Hirschkamp, die nun zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen konnten. Safakspor ließ ausgerechnet gegen die Zweitvertretung von Buschhausen Punkte liegen, Hirschkamp kämpfte sich nach anfänglichem 0:3-Rückstand gegen Arminia Klosterhardt noch zu einem 3:3. Unterdessen verschenkte der FC 72 Sterkrade im Lokalduell gegen Glück-Auf Sterkrade zwei Punkte. Trotz später Zwei-Tore-Führung reichte es nicht für einen Heimsieg. Der FC Welheim spielte gegen die eigene zweite Mannschaft nur Remis.