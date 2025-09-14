Serie von Hirschkamp und Safakspor endet, Sterkrader Derby endet Remis

Die bislang makellose Serie des SC Buschhausen wird in den kommenden beiden Duellen auf den Prüfstein gelegt. Es geht gegen die Tabellennachbarn TSV Safakspor und den 1. FC Hirschkamp, die nun zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen konnten. Safakspor ließ ausgerechnet gegen die Zweitvertretung von Buschhausen Punkte liegen, Hirschkamp kämpfte sich nach anfänglichem 0:3-Rückstand gegen Arminia Klosterhardt noch zu einem 3:3. Unterdessen verschenkte der FC 72 Sterkrade im Lokalduell gegen Glück-Auf Sterkrade zwei Punkte. Trotz später Zwei-Tore-Führung reichte es nicht für einen Heimsieg. Der FC Welheim spielte gegen die eigene zweite Mannschaft nur Remis.
6. Spieltag
19.09.25 Glück-Auf Sterkrade - FC Welheim II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 II - 1. FC Hirschkamp
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - BV Osterfeld 1919
21.09.25 SV Adler Osterfeld - FC Sterkrade 72
21.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
21.09.25 SC Buschhausen 1912 - TSV Safakspor Oberhausen
21.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TB Oberhausen 1889
21.09.25 FC Welheim - Spvgg Sterkrade-Nord II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: