Serie vom SC Staig reißt nach ca. 18 Monaten ohne Punktspielniederlage

Es war der 17.03.2024, als der SC Staig das letzte mal als Verlierer von einem Punktspiel den Platz verlassen musste (0:2 gegen Türkgücü Ulm). Nach dem Aufstieg in die Landesliga war es klar, dass die Serie nicht mehr allzu lange anhalten würde und im Derby gegen die SSG Ulm war es dann soweit - der 3:1-Sieg des Gastgebers geht dabei in Ordnung. Ärgerlich dabei ist jedoch für den SC Staig, das alle Gegentore durch individuelle Fehler begünstigt wurden. Durch die aggressive Spielweise der SSG muss man aber auch fairerweise auch sagen, dass unser Team keine Luft zum verschnaufen hatte und somit die Fehler auch erzwungen wurden. Das frühe 1:0 in der 12. Minute spielte zudem der Mannschaft von Trainer Martin Klarer in die Karten. Nach dem Wechsel fiel das 2:0 wieder zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, hatte man sich in der Pause nochmals viel vorgenommen. Positiv: Den Willen konnte man dem Team von Trainer Tim Hille nie absprechen. So gewann zum Beispiel Kapitän Lukas Mangold unzählige kritische Zweikämpfe um lange das 3:0 zu vermeiden. Und Julian Rauner spielte einige Torchancen und Freistöße heraus, die auch durchaus gefährlich wurden. Letztendlich reichte es erst zum verdienten Anschlusstreffer, als die SSG kurz vor Schluss bereits den Sack zugemacht hatte. Selbst in der Nachspielzeit drängte Staig noch auf das 3:2, aber letztendlich geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Nun heißt es wieder sich voll auf das nächste Heimspiel am kommenden Samstag um 12:30 Uhr gegen den SV Heimenkirch zu konzentrieren. Für einen Sieg bedarf es dafür eine Leistungssteigerung zum vergangenen Sonntag, die aber unser Team definitiv auch abrufen kann.