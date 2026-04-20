Serie reißt: Der SC Wyhl kassiert nach 13 Spielen wieder eine Pleite

Jerome Chikwaira (FSV Rheinfelden) am Ball und im Zweikampf mit Eyhls Spielertrainer Frederick Polzer. – Foto: Gerd Gründl

Jede Serie endet einmal. Spitzenreiter SC Wyhl unterliegt nach 14 Spielen ohne Niederlage beim FSV Rheinfelden mit 2:3. Der Bahlinger SC II belohnt sich für die starke Leistung in Mundingen mit 5:1.

"Jede Serie reißt einmal – es war unsere erste Niederlage nach 13 Ligaspielen", sagte Frederick Polzer vom Trainerteam des SC Wyhl. Der Spitzenreiter war mit leeren Händen aus Rheinfelden zurückgekehrt (2:3). Mehr dazu im Plus-Artikel.

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