Serie reißt: Der SC Wyhl kassiert nach 13 Spielen wieder eine Pleite

Jede Serie endet einmal. Spitzenreiter SC Wyhl unterliegt nach 14 Spielen ohne Niederlage beim FSV Rheinfelden mit 2:3. Der Bahlinger SC II belohnt sich für die starke Leistung in Mundingen mit 5:1.
Überzahl verleiht SC Wyhl keine Sicherheit
"Jede Serie reißt einmal – es war unsere erste Niederlage nach 13 Ligaspielen", sagte Frederick Polzer vom Trainerteam des SC Wyhl. Der Spitzenreiter war mit leeren Händen aus Rheinfelden zurückgekehrt (2:3). Mehr dazu im Plus-Artikel.
Jugendspieler Maxence Costes stellt für Bahlingen II die Weichen
Beim Bahlinger SC II hatte A-Jugendspieler Maxence Costes vor Wochenfrist alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem er sich in der Schlussphase gegen Gundelfingen/Wildtal ins Tor stellte, nachdem Keeper Ron Schweizer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war. Mehr dazu im Plus-Artikel.