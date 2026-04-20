 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Serie reißt: Der SC Wyhl kassiert nach 13 Spielen wieder eine Pleite

FSV Rheinfelden trotz dem Spitzenreiter in Unterzahl drei Punkte ab +++ Bahlinger SC II überzeugt in Mundingen

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Jerome Chikwaira (FSV Rheinfelden) am Ball und im Zweikampf mit Eyhls Spielertrainer Frederick Polzer.
Jerome Chikwaira (FSV Rheinfelden) am Ball und im Zweikampf mit Eyhls Spielertrainer Frederick Polzer. – Foto: Gerd Gründl

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Bahlinger SC II
Wyhl

Jede Serie endet einmal. Spitzenreiter SC Wyhl unterliegt nach 14 Spielen ohne Niederlage beim FSV Rheinfelden mit 2:3. Der Bahlinger SC II belohnt sich für die starke Leistung in Mundingen mit 5:1.

Überzahl verleiht SC Wyhl keine Sicherheit

"Jede Serie reißt einmal – es war unsere erste Niederlage nach 13 Ligaspielen", sagte Frederick Polzer vom Trainerteam des SC Wyhl. Der Spitzenreiter war mit leeren Händen aus Rheinfelden zurückgekehrt (2:3). Mehr dazu im Plus-Artikel.

Jugendspieler Maxence Costes stellt für Bahlingen II die Weichen

Beim Bahlinger SC II hatte A-Jugendspieler Maxence Costes vor Wochenfrist alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem er sich in der Schlussphase gegen Gundelfingen/Wildtal ins Tor stellte, nachdem Keeper Ron Schweizer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war. Mehr dazu im Plus-Artikel.