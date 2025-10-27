Serie reißt ausgerechnet im Derby – Kranzberg verliert das erste Mal

Neun Spiele war der SV Kranzberg ungeschlagen. Am 10. Spieltag unterlag der SVK dann, ausgerechnet im Derby gegen den TSV Allershausen.

Ein wenig hatte es sich schon abgezeichnet. Bereits in der vergangenen Woche im Spitzenspiel gegen den FC Lengdorf gaben die Kranzberger keine allzu gute Figur ab und gewannen nur knapp. Ausgerechnet beim TSV Allershausen, wo die SVK-Mannen in der Kreisliga noch nie gewinnen konnten, war dann endgültig Endstation. „Das war verdient“, musste Spielertrainer Dennis Hammerl zugeben. „Allershausen hat das gut gemacht, sie waren die bessere Mannschaft“, so der Übungsleiter weiter.

Dabei hielten die Gäste das Match zumindest ergebnistechnisch lange Zeit offen. Ein Remis zur Pause wäre aus SVK-Sicht durchaus drin gewesen. In der 35. Spielminute trat Alexander Holzmaier dann aber zur Ecke an und zirkelte das Leder direkt zum 1:0 in die Maschen – der Anfang vom Ende der Kranzberger Hoffnungen.

Nach dem Seitentausch taten die Kranzberger dann das, was logisch war: Sie drängten auf den Ausgleich, um zumindest noch einen Zähler mit nach Hause zu nehmen. Wirklich klare Torchancen blieben aber Mangelware.

Zudem konterte Allershausen eiskalt und sorgte so frühzeitig für die Entscheidung. Der eingewechselte Alexander Christophersen spielte sich sehenswert bis in den Strafraum vor und legte das Spielgerät auf Höhe des Elfmeterpunkts mustergültig quer. Florian Augscheller hatte dort leichtes Spiel und musste nur noch zum 2:0 einschieben (88.).

Auch in der Folge fehlten den Gästen dann die Mittel und Chancen, um den TSV-Sieg noch zu gefährden. Man habe 90 Minuten dominiert und deswegen völlig verdient gewonnen, fasste TSV-Spartenchef Philipp Jordan zusammen. „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg.“