Serie reißt ausgerechnet im Derby – Allershausen verliert das erste Mal

Ein wenig hatte es sich schon abgezeichnet. Bereits in der vergangenen Woche im Spitzenspiel gegen den FC Lengdorf gaben die Kranzberger keine allzu gute Figur ab und gewannen nur knapp. Ausgerechnet beim TSV Allershausen, wo die SVK-Mannen in der Kreisliga noch nie gewinnen konnten, war dann endgültig Endstation. „Das war verdient“, musste Spielertrainer Dennis Hammerl zugeben. „Allershausen hat das gut gemacht, sie waren die bessere Mannschaft“, so der Übungsleiter weiter.

Dabei hielten die Gäste das Match zumindest ergebnistechnisch lange Zeit offen. Ein Remis zur Pause wäre aus SVK-Sicht durchaus drin gewesen. In der 35. Spielminute trat Alexander Holzmaier dann aber zur Ecke an und zirkelte das Leder direkt zum 1:0 in die Maschen – der Anfang vom Ende der Kranzberger Hoffnungen.