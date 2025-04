Serie reißt an der Schwimmbadstraße

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen musste unsere Zweite die Heimreise aus dem Kurort trotz eines offenen Schlagabtauschs mit leeren Händen antreten. Ein wildes Hin und Her in der Anfangsviertelstunde offenbarte die größeren Chancen für den TSV, doch Schraud vergab gleich zwei Hochkaräter aus aussichtsreichen Positionen (10./17.). Einen Kopfball nach Freistoß-Flanke parierte Schorer im TSV-Kasten (19.) und auch eine weitere Möglichkeit am langen Pfosten ließen die Hausherren Augenblicke später ungenutzt. Einen tollen Abschluss mit links von Nils Schraud entschärfte SV-Keeper Halilaj mit einer starken Parade, bevor sich auch Schorer auf der Gegenseite ein weiteres Mal auszeichnen konnte (35.). Vor der Halbzeit scheiterte Schraud noch per Kopf an der Latte, den Abpraller konnte David Bossert jr. nicht verwerten und einen weiteren TSV-Angriff schloss Schraud dann zu überhastet ab, sodass es trotz einiger Chancen auf beiden Seiten torlos in die Kabinen ging.

Direkt nach Wiederanpfiff flog ein Herrenalber Freistoß an den Pfosten, bevor Bossert jr. im Gegenzug im Abschluss verzog. Zwar erarbeitete sich die Heimelf im zweiten Durchgang etwas mehr vom Spiel und schien präsenter auf dem Feld, doch auch Chancen für Grün-Weiß wurden verbucht. So setzte Schraud einen Kopfball nach Flanke von Schmidt etwas zu hoch an (56.) und Letzterer verfehlte die Kugel nach schönem Querpass von Bublitz aus kurzer Distanz (75.). Herrenalb scheiterte wiederholt an TSV-Schlussmann Schorer und ein weiteres Mal am Aluminium. Zehn Minuten vor dem Ende fiel dann doch der Lucky Punch für die Hausherren, der aus einem langen Ball von Höhe der Mittellinie resultierte und ihnen schließlich drei Punkte bescherte. Angesichts der zahlreichen Chancen wäre sicher auch zumindest ein torreiches Unentschieden im Bereich des Möglichen gelegen.