Serie hält: SG Kirchweidach bleibt auch gegen Töging II ungeschlagen

Die heimische SG empfängt in Halsbach bei besten Verhältnissen die Gäste aus Töging, welche nach verkorkster Hinrunde die rote Laterne der Kreisklasse innehaben. Doch die Reserve der Innstädter kommt mit aufsteigender Tendenz und guter Aufstellung nach Halsbach. Beide Mannschaften neutralisieren sich in den ersten 20 Minuten und Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware. In der 24' Minute kombiniert sich die SG erstmals über mehrere Stationen, wobei zuletzt Steiner auf Lang ablegt, der etwas zu lang zögert und der Abschluss durch vereinte Töginger Kräfte vor der Linie abgewehrt wird. In der Folge kommen die Gäste besser ins Spiel und drängt die SG mehr und mehr in die eigene Hälfte. In der 40' Minute belohnen sich die Gäste nach einem Querschläger am Sechzehner, den Kun am Fünfer frei mit trockenen Abschluss zum 0:1 nutzt. Zwei Minuten später beinahe postwendend der Ausgleich, doch Krejci's Abschluss aus kurzer Entfernung ist zu harmlos. Vor der Pause noch ein Aufreger und die Riesenchance zum 0:2 für den Gast nach Zuckerpass in den freien Raum kommt Mutschler alleine vor TW Berreiter zum Abschluss, schiebt den Ball an den linken Innenpfosten und von dort springt er wieder ins Feld.