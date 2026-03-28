Serie hält: Norden belohnt sich spät für starken Auftritt

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, in der die Gastgeber den Ton angaben. „Jeder hat alles reingehauen, Zweikämpfe angenommen und für den Nebenmann gearbeitet“, hieß es später aus den Reihen der Nordener. Eine Haltung, die sich nicht nur in der Körpersprache, sondern auch im Spiel widerspiegelte. Norden kombinierte zielstrebig, erspielte sich Möglichkeiten und stand defensiv stabil.
Die Führung fiel folgerichtig nach 36 Minuten: Jakob Fischbach brachte sein Team mit 1:0 in Front. Auch danach blieb Norden das aktivere Team, verpasste es jedoch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.
So kam es, wie es im Fußball oft kommt: Mitten in eine Phase der Kontrolle hinein gelang den Gästen der Ausgleich. Jonas Neßen traf in der 72. Minute zum 1:1 und stellte den Spielverlauf damit kurzzeitig auf den Kopf.
Doch Norden ließ sich davon nicht beirren. „Der Zusammenhalt auf dem Platz war deutlich zu spüren“, lautete die Analyse – und genau dieser Zusammenhalt zahlte sich in der Schlussphase aus. Als vieles schon nach einem Remis aussah, schlug der FCN eiskalt zu: Elias Tjaden traf in der 90. Minute zur erneuten Führung, ehe Henning Murra in der Nachspielzeit (90.+3) den Deckel draufmachte.
Ein Sieg, der nicht nur drei Punkte bringt, sondern auch die Serie auf fünf ungeschlagene Spiele ausbaut. Entsprechend klar ist die Marschroute: „Jetzt gilt es, den Fokus hochzuhalten, weiter hart zu arbeiten und die positive Serie mitzunehmen.“
FC Norden – SV SF Larrelt/FA Wybelsum 3:1
FC Norden: Ousman Keita, Eugen Keller (79. Björn Peters), Jakob Fischbach, Johannes Elias Fischbach (85. Karifala Kourouma), Paul Günther, Henning Murra, Fidijas Perquku, Michel Boris Boateng, Simon Andreas Romeike (85. Jonas Konken), Özkan Akbas (66. Emmanuel Ndaruhutse), Jens Bakker (66. Elias Tjaden) - Trainer: Thomas Jakobs
SV SF Larrelt/FA Wybelsum: Tammo Saueressig, Rene Krzatala, Ruben Bergens, Keven Pannhoff, Marek Miguel Perez, Carlos Manuel Santos da Luz, Mathis Liedtke (53. Jonas Knöner), Patrick Bygus, Hauke Ulferts, Torsten Mammen (63. Jonas Neßen), Felix Noah Mastnak (63. Haakon Steffens) - Trainer: Patrick Bygus
Schiedsrichter: Jacek Ewertowski (Utgast)
Tore: 1:0 Jakob Fischbach (36.), 1:1 Jonas Neßen (72.), 2:1 Elias Tjaden (90.), 3:1 Henning Murra (90.+3)