Serie hält! Dassendorf macht das Titelrennen wieder spannend

TuS Dassendorf hat den achten Sieg in Serie eingefahren und verkürzt den Rückstand auf Altona 93, die im Spitzenspiel einen Tag zuvor zwei Punkte beim ETV liegen gelassen haben, auf sechs Punkte.

Bereits nach 40 Sekunden brachte Henrik Dettmann die Gastgeber nach Vorarbeit von Len Strömer in Führung. Trotz zahlreicher Chancen – allein Harnik vergab drei Hochkaräter per Kopf – blieb es zur Pause beim knappen 1:0. "Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir zahlreiche Chancen. Aber der Platz war heute unser härtester Gegner", so Harnik.