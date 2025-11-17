Serie hält auch in Büchenau

Sieben Spiele in Folge stand unser Team schon nicht mehr als Verlierer auf dem Platz, der Auftrag lautete damit natürlich auch in Büchenau, diese Serie nicht reißen zu lassen. Das sah zunächst auch sehr gut aus, man trat mittlerweile gewohnt dominant auf und kam schnell zu Chancen, und ging durch eine halb verunglückte Flanke von Nikolai Luft bereits in der 8. Minute in Führung.

Die Hausherren aus Büchenau wollten sich aber nicht kampflos geschlagen geben, und drehten den Spielverlauf durch Treffer in 17. und 30. Minute auf den Kopf. Davon ließ sich das Team allerdings nur wenig beeindrucken und konnte in der 38. Minute durch Justin Jenkel ausgleichen.