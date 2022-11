Serie gerissen: Xanten unterliegt in Twisteden Bezirksliga, Gruppe 4: Der TuS Xanten verliert gegen die DJK Twisteden 1:3.

Dass die Ungeschlagen-Serie des TuS Xanten in der Fußball-Bezirksliga irgendwann ein Ende finden würde, war Johannes Bothen durchaus bewusst. „Trotzdem hätten wir die erste Niederlage gerne aufgeschoben“, sagte der Trainer nach der 1:3-Pleite bei der DJK Twisteden.

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr

Seine Mannschaft hatte die erste Hälfte komplett verschlafen und war durch zwei Kontergegentore von Alexander Swaghoven (40.) und Jan van De Meer (45.) in Rückstand geraten. In der Rückwärtsbewegung wiesen die Domstädter einige Defizite auf. Doch Velibor Geroschus verkürzte Mitte der zweiten Hälfte auf 1:2. Jan van De Meer sorgte sechs Minuten vor Schluss für die Entscheidung. „Twisteden war effektiver. Die zweite Halbzeit war gut. In den entscheidenden Momenten hat uns diesmal leider das Spielglück gefehlt“, meinte Bothen.