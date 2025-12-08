Serie gerissen – SC Kapellen verliert beim FC Kosova

Die Kapellener fanden besser in die Partie, gingen in der 19. Minute durch den Treffer von Alexander Fuchs sogar in Führung. „Wir hatten uns die Führung verdient“, fand der Sportliche Leiter Jörg Ferber, „aber dann haben wir zum falschen Zeitpunkt unsere Linie verloren.“ Der Ausgleich fiel prompt: Ensar Zendeli (29.) erzielte vom Elfmeterpunkt den Treffer zum 1:1. Mit dem Unentschieden ging die Partie in die Pause. Im zweiten Durchgang ging dem SC Kapellen die Spielkontrolle verloren. Innerhalb weniger Minuten zogen die Düsseldorfer durch Qlirim Koshtanjeva und den Ex-Jüchener Fatlum Ahmeti auf 3:1 davon. Die Zwei-Tore Führung war am Ende zu viel für den SC Kapellen. Auch der Platzverweis gegen Kosovas Naser Ilazi (83.) kam zu spät für den SCK. „Heute hat man gemerkt, dass für ganz oben noch etwas fehlt. Im ersten Durchgang hat mir die Leistung besser gefallen. Insgesamt hat sich Kosova den Sieg aber auf jeden Fall verdient“, ordnete Ferber ein.

Für den Landesligist war es die vierte Niederlage im vierten Aufeinandertreffen mit den Düsseldorfern. Der Bezirksligameister aus der Saison 2022/23 darf für den SC Kapellen aber nicht zum Angstgegner werden. Ferber: „Der FC Kosova gibt niemals auf und spielt immer mit viel Willen und Konzentration. Deshalb fielen uns die Spiele bisher immer schwer. An solchen Spielen müssen wir uns hochziehen und aus den Fehlern lernen.“