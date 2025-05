Serie gerissen, Matchball voraus: Nur ein kleiner Rückschlag

Ein Gastspiel mit zwei völlig verschiedenen Gesichtern: Beim TSB Gmünd verschläft der 1.FC Stern die erste Halbzeit, dreht die Partie in acht Minuten und muss sich dann noch mit einem 2:2-Remis begnügen. Die Meisterschaft ist damit vorzeitig an den TSV Böbingen vergeben, für die Mögglinger liegt die erneute Relegationsteilnahme nur einen Sieg entfernt.

So richtig wusste beim Tabellenzweiten erst niemand, was mit diesem Remis anzufangen sei. Einerseits wurde der achte Dreier in Folge verpasst, andererseits hat sich die Ausgangslage für die letzten beiden Spieltage auch nicht ernsthaft verschärft. Statt sechs Punkten liegt der Stern „nur“ noch vier Punkte vor der SGM Lautern-Essingen, braucht also beim TSV Bartholomä (01.Juni) oder gegen den TV Herlikofen (07.Juni) noch einen Sieg, um die Vize-Meisterschaft endgültig fix zu machen.

Mit einem überraschenden, aber nicht unhaltbaren Linksschuss glich der eben erst eingewechselte Sefoulaye Kouboni zum 2:2 aus (67.). Der Stern antwortete mit wütenden Gegenangriffen. Im direkten Gegenzug wurde Österle beim Eindringen in den Strafraum gefällt, doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Wiedmann war weitermarschiert, scheiterte aber aus spitzem Winkel am stark reagierenden Yilmaz. Immer wieder war es der TSB-Rückhalt, der in der hektischen Schlussphase den Mögglinger Siegtreffer verhinderte. Bei einem Cakmak-Kopfball hätte er nur zuschauen können, doch quasi in Zeitlupe flog die Kugel an der falschen Seite des Pfostens vorbei. Kurz darauf war Wiedmann durchgebrochen, doch TSB-Kapitän Nico Wark rettete im letzten Moment mit einer entschlossenen Grätsche.