Serie gerissen in Engelbostel

Nach sieben ungeschlagenen Spielen in Folge hat es die Sportfreunde Anderten wieder erwischt. Beim formstarken MTV Engelbostel-Schulenburg unterlag der Aufsteiger am Sonntag mit 0:2 und musste damit die erste Niederlage seit Ende August hinnehmen. Trainer Tobias Faust sprach anschließend von einer „verdienten Niederlage gegen die an diesem Tag klar bessere Mannschaft“.

Die Hausherren dominierten die Partie weitgehend, erspielten sich mehr Ballbesitz und klare Torchancen. Kurz vor der Pause brachte Ben Lucca Reuse den MTV mit einem platzierten Schuss in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel blieb Engelbostel druckvoll und erhöhte durch Lennart Arnhold in der 69. Minute auf 2:0.

„Was Passspiel und Chancen angeht, war das klar auf der Seite von Engelbostel“, räumte Faust ein. „Wir müssen uns bei unserem Keeper Adrian Grubesic bedanken, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Sonst hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können.“ Trotz des Rückschlags blieb der Trainer gefasst: „Das ist kein Beinbruch. Wir hatten eine Mannschaft von oben – dagegen kann man verlieren.“

Mit 15 Punkten aus zwölf Spielen steht Anderten weiterhin auf Platz elf der Tabelle und hält Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Nun richtet sich der Blick auf das kommende Heimspiel gegen den TSV Kirchrode, der auf Rang 16 steht.