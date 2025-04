Serie gerissen: FSV Höhenrain verliert „absoluten Abnutzungskampf“ gegen ASC Geretsried

Die Blau-Weißen unterlagen in einer intensiven Partie mit 1:2 (0:0). „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Am Ende ist die Niederlage bitter für uns, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen“, meinte FSV-Trainer Klaus Heller. Im ersten Spielabschnitt verzeichnete Geretsried die größeren Ballbesitzanteile, ohne aber zwingend vor dem Tor zu werden. Deutlich besser kamen die Höhenrainer aus der Pause.

Nach einer Flanke von Kapitän Franz Schaller traf Maximilian Lutz zur Führung. „Das war eine schöne Kombination“, lobte Heller. Mitten in die FSV-Druckphase hinein entschied der Unparteiische auf Foulelfmeter für Geretsried. Florian Krone verwandelte zum Ausgleich. Was sich die beiden Kontrahenten in der Schlussphase lieferten, bezeichnete Höhenrains Trainer als „absoluten Abnutzungskampf“. Dabei hatten die Hausherren das glücklichere Ende für sich, besonders weil Geretsrieds Siegtreffer in der 84. Minute aus Hellers Sicht „maximal abseitsverdächtig“ gewesen sei.