Serie gerissen Am vergangenen Wochenende war der sehr formstarke VfR Bad Lobenstein beim SV Jena-Zwätzen zu Gast. von VfR Bad Lobenstein // Thomas Eckert · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sandy Försterling

Mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge reiste der VfR Bad Lobenstein zum Tabellendritten nach Jena, um diese Serie weiter auszubauen. Dieses Unterfangen sollte am Ende aber nicht gelingen, weil man einerseits nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte und andererseits die Gastgeber zeigten, dass sie zu Recht auf Platz drei stehen. SPIELBERICHT des VfR Bad Lobenstein / Thomas Eckert

Die erste Halbzeit verlief dabei noch recht ausgeglichen, aber auch hier setzten die Zwätzener bereits die ersten Akzente. So verhinderte VfR-Keeper Richie Steinbach in den ersten zwanzig Minuten schon mit zwei starken Paraden einen frühen Rückstand. Danach kam aber auch der VfR besser ins Spiel und zu zwei guten Chancen. In Minute 28 öffnete Florian Wiechert mit einem herrlichen Flankenwechsel auf Oliver Hölzel das Spiel und über die Station Tim Gössinger lief der Ball zu Lukas Scholz, doch dessen Heber landete leider nur auf der Torlatte der Gastgeber. Weitere acht Minuten später noch eine schöne Einzelleistung von Maurice Junge, doch geriet sein Abschluß zu zentral, so dass der Jenaer Torwart problemlos klären konnte. Kurz vor der Pause fiel dann doch noch der Führungstreffer der Zwätzener, als sie per Sonntagsschuss nach einer abgewehrten Ecke trafen. Aber auch hier sollten die Koseltaler nochmals die große Ausgleichschance erhalten, jedoch zögerte Maurice Junge nach Zuckerpass von Florian Wiechert zu lange und es blieb zur Halbzeit bei der knappen Führung der Zeissstädter.