Serie gerissen

Mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge reiste der VfR Bad Lobenstein zum Tabellendritten nach Jena, um diese Serie weiter auszubauen. Dieses Unterfangen sollte am Ende aber nicht gelingen, weil man einerseits nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte und andererseits die Gastgeber zeigten, dass sie zu Recht auf Platz drei stehen.
SPIELBERICHT des VfR Bad Lobenstein / Thomas Eckert
Die erste Halbzeit verlief dabei noch recht ausgeglichen, aber auch hier setzten die Zwätzener bereits die ersten Akzente. So verhinderte VfR-Keeper Richie Steinbach in den ersten zwanzig Minuten schon mit zwei starken Paraden einen frühen Rückstand. Danach kam aber auch der VfR besser ins Spiel und zu zwei guten Chancen. In Minute 28 öffnete Florian Wiechert mit einem herrlichen Flankenwechsel auf Oliver Hölzel das Spiel und über die Station Tim Gössinger lief der Ball zu Lukas Scholz, doch dessen Heber landete leider nur auf der Torlatte der Gastgeber. Weitere acht Minuten später noch eine schöne Einzelleistung von Maurice Junge, doch geriet sein Abschluß zu zentral, so dass der Jenaer Torwart problemlos klären konnte. Kurz vor der Pause fiel dann doch noch der Führungstreffer der Zwätzener, als sie per Sonntagsschuss nach einer abgewehrten Ecke trafen. Aber auch hier sollten die Koseltaler nochmals die große Ausgleichschance erhalten, jedoch zögerte Maurice Junge nach Zuckerpass von Florian Wiechert zu lange und es blieb zur Halbzeit bei der knappen Führung der Zeissstädter.
Nachdem Halbzeit zwei mit dem schnellen 2:0 nach Handelfmeter begann, war es an diesem Tag um den VfR geschehen. Nun zeigte sich immer deutlicher, dass diesmal die Abstände zwischen den einzelnen Reihen nicht passten und die Gastgeber diese Freiräume immer besser nutzten, um sich Großchance auf Großchance zu erarbeiten. Zum Glück für den VfR ließen sie die meisten davon liegen und trafen nur noch einmal kurz vor Schluss zum am Ende hochverdienten 3:0 Heimsieg.
Auf Seiten des VfR heißt es nun, diesen schwachen Auftritt aufzuarbeiten und nächste Woche im Heimspiel gegen Weimar eine neue Serie zu starten. Dass sie das Zeug dazu haben, wurde in den ersten vier Spielen der Rückrunde schon eindrucksvoll bewiesen.