Die Walldorfer (blau) hatten am Samstag in Freiburg nichts zu bestellen. – Foto: Eva Dennig

Serie gerissen Regionalliga Südwest +++ Der FCA Walldorf kassiert bei Freiburg II eine 0:6-Klatsche

Am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest hat es den FC-Astoria Walldorf nach zuletzt fünf ungeschlagenen Ligaspielen mal wieder erwischt, beim SC Freiburg II setzte es für die Schützlinge von Andreas Schön eine deftige 0:6-Niederlage.

Schön nahm vier Veränderungen vor, für den gesperrten Dennis Egel verteidigte Marvin Mutz in der defensiven Dreierkette. Außerdem rückten Felix Kendel, Arion Erbe und Konrad Riehle in die Startelf, für sie mussten Ken Hauser, Jacob Collmann und Theo Politakis zunächst weichen. Die Partie im altehrwürdigen Dreisamstadion begann äußerst unglücklich aus Sicht der Walldorfer, in der 9. Minute wurde dem SC ein Elfmeter zugesprochen, Kapitän Rüdlin trat an und verwandelte sicher zur frühen 1:0-Führung. Walldorf hatte in der 17. Minute den ersten gefährlichen Abschluss, aber Yasin Zor schoss von der Strafraumkante drüber. Besser machten es die Gastgeber, die durch einen Treffer von Mateo Zelic auf 2:0 erhöhten (19.). Derselbe Spieler schnürte fünf Minuten später einen Doppelpack, nach einem Fehler im Walldorfer Spielaufbau schaltete die Bundesligareserve blitzschnell um und traf zum 3:0 (24.). Der FCA hatte weiterhin seine Chancen, aber auch Marcel Carl verfehlte das Ziel nur knapp (27.). In der 38. Minute setzte Freiburg durch einen platzierten Distanzschuss von Rouven Tarnutzer noch einen drauf und sorgte mit dem 4:0 noch vor der Pause im Prinzip für die Entscheidung.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Walldorf um Schadensbegrenzung, in der 58. Minute hatten Zor und Carl aus kurzer Distanz eine dicke Doppelchance zu verzeichnen, die Kugel wollte aber partout nicht über die Linie gehen. Wie es funktioniert zeigten die Breisgauer durch ihre eingewechselten Spieler Louis Tober und Leon Catak, die mit ihren Treffern das halbe Dutzend voll machten (68./74.). Positive Lichtblicke gab es trotzdem, Neuzugang Leon Volz sammelte erste Minuten im Walldorfer Trikot und Iosif Maroudis kehrte nach überstandener Verletzung zurück auf den Platz und wirkte eine knappe Viertelstunde wieder mit. Stimmen zum Spiel: