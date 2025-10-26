Serie gerissen

Am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest hat es den FC-Astoria Walldorf nach zuletzt fünf ungeschlagenen Ligaspielen mal wieder erwischt, beim SC Freiburg II setzte es für die Schützlinge von Andreas Schön eine deftige 0:6-Niederlage.
Schön nahm vier Veränderungen vor, für den gesperrten Dennis Egel verteidigte Marvin Mutz in der defensiven Dreierkette. Außerdem rückten Felix Kendel, Arion Erbe und Konrad Riehle in die Startelf, für sie mussten Ken Hauser, Jacob Collmann und Theo Politakis zunächst weichen.
Die Partie im altehrwürdigen Dreisamstadion begann äußerst unglücklich aus Sicht der Walldorfer, in der 9. Minute wurde dem SC ein Elfmeter zugesprochen, Kapitän Rüdlin trat an und verwandelte sicher zur frühen 1:0-Führung. Walldorf hatte in der 17. Minute den ersten gefährlichen Abschluss, aber Yasin Zor schoss von der Strafraumkante drüber. Besser machten es die Gastgeber, die durch einen Treffer von Mateo Zelic auf 2:0 erhöhten (19.). Derselbe Spieler schnürte fünf Minuten später einen Doppelpack, nach einem Fehler im Walldorfer Spielaufbau schaltete die Bundesligareserve blitzschnell um und traf zum 3:0 (24.). Der FCA hatte weiterhin seine Chancen, aber auch Marcel Carl verfehlte das Ziel nur knapp (27.). In der 38. Minute setzte Freiburg durch einen platzierten Distanzschuss von Rouven Tarnutzer noch einen drauf und sorgte mit dem 4:0 noch vor der Pause im Prinzip für die Entscheidung.
Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Walldorf um Schadensbegrenzung, in der 58. Minute hatten Zor und Carl aus kurzer Distanz eine dicke Doppelchance zu verzeichnen, die Kugel wollte aber partout nicht über die Linie gehen. Wie es funktioniert zeigten die Breisgauer durch ihre eingewechselten Spieler Louis Tober und Leon Catak, die mit ihren Treffern das halbe Dutzend voll machten (68./74.). Positive Lichtblicke gab es trotzdem, Neuzugang Leon Volz sammelte erste Minuten im Walldorfer Trikot und Iosif Maroudis kehrte nach überstandener Verletzung zurück auf den Platz und wirkte eine knappe Viertelstunde wieder mit.
Stimmen zum Spiel:
Bernhard Weis, Trainer SC Freiburg II: "Zunächst einmal Glückwunsch an die Mannschaft. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, durch den frühen Elfmeter für uns. Danach haben wir gut vorwärts verteidigt, waren aggressiv, griffig in den Duellen und haben viele zweite Bälle erkämpft. Dass dann gefühlt auch jeder Schuss sitzt, solche Tage gibt es. Vielleicht ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch. Aber angesichts dessen, was wir in das Spiel investiert haben, war es auf jeden Fall ein hochverdienter Sieg."
Andreas Schön: "Es war heute ein gebrauchter Tag, wir waren nicht gut genug und haben zu viele Fehler gemacht. Freiburg hat uns heute brutal bestraft, sie haben hochverdient gewonnen. Wir werden die richtigen Schlüsse aus dieser Partie ziehen und schauen positiv nach vorne."
Frank Fürniß, Walldorfs Geschäftsführer Sport: "Heute kam vieles zusammen, Freiburg hat ganz viel aus Ihren Chancen gemacht. Wir hätten gefühlt noch stundenlang spielen können, wir hätten kein Tor gemacht. Phasenweise war es trotzdem gut, der Sieg der Freiburger ist absolut verdient."
Ausblick:
Der Oktober geht zu Ende, es hätte mit einem Erfolgserlebnis in Freiburg ein goldener werden können. So bleibt es aber dennoch ein sehr guter Oktober für den FCA, man steht nach vierzehn Spielen auf einem starken fünften Tabellenplatz mit 24 Punkten. Am nächsten Samstag (1. November) empfängt man Kickers Offenbach im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark, Anpfiff ist um 14 Uhr.