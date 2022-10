SERIE FORTSETZEN 1.FC Saarbrücken: Dritter Ligasieg unter Rüdiger Ziehl vorgesehen

Nach zwei Ligasiegen am Stück und einem vorangegangene Pokaltriumph will der 1. Saarbrücken die kleine Serie, die mit Rüdiger Ziehl als Trainer gestartet wurde, nun auch im Heimspiel gegen den SV Meppen am Samstag (14 Uhr, Ludwigspark-Stadion, Camphauser Str.) fortsetzen.