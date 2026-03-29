Serie erfolgreich fortgesetzt

Mit dem Selbstvertrauen aus sechs Spielen ohne Niederlage und zahlreichen Minuten ohne Gegentor sollte auch gegen die SG Großziethen ein Heimsieg angegangen werden. Aus dem Hinspiel wusste man um die Griffigkeit und verbale Vielseitigkeit der Gäste gegen die man bestehen musste.

Die Hausherren eröffneten die Partie mit einem netten Pass von Knoppik auf Ludwig, der sich die Freiheit zu Nutze machte und zum 1:0 traf. Doch die Gäste waren fast im Gegenzug zur Stelle und testeten die Festigkeit des Außenpfostens. Fortan sollten die Hausherren aber den Ton angeben und das Spiel weitestgehend bestimmen. Zahlreiche Chancen wurden vergeben auch der Pfosten standen einer höheren Pausenführung im Weg. Die Zuschauer hätten sich zur Pause realistisch auch über ein 4:1 freuen können.

Auch im zweiten Abschnitt versuchten die Gäste sich über lange Bälle in gefährliche Momente zu bringen, bisschen sich aber oft die Zähne aus. Die knappste aller Führungen brachte aber weiterhin Spannung in das Spiel und die Gäste waren immer wieder bemüht und nicht ungefährlich in den Momenten der nicht vollständigen Konzentriertheit der Hausherren. Mit den Wechseln im Spiel sollten die Hausherren noch einmal mehr Spielanteile bekommen und auch die Chancen auf die Entscheidung waren gegeben. Hätte man die Partie am Ende deutlicher gewinnen müssen, waren es die Gäste, die eine schöne Flanke von Meusel selbst im Tor unterbrachten und den 2:0 Heimsieg der Knappen besiegelten.

Zu erwähnen ist auch die sehr wohlwollende Spielleitung eines erfahrenen Unparteiischen an dem sich viele junge Unparteiische in Sachen Spielleitung, Kommunikation und Auftreten gern orientieren können.



FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – SG Großziethen 2:0



FSV Glückauf Brieske/Senftenberg: Paul Ehrlich, Christian Krengel (71. Marlon Ferenc Kassai), Jonas Zimmer, Alessandro Pawlewitz, Niklas Wotscheg, Tobias Schumann, Oskar Julpe (71. Toni Malinski), Stephan Heine, Philipp Ricco Barnack (62. Maximilian Schurig), Anton Ludwig (89. Kenny Meusel), Danny Knoppik (62. Mario Wittig) - Trainer: Mario Kühnel - Trainer: Uwe Bierfreund

Im Kader: Niklas Szewczyk, Patrick Rau



SG Großziethen: Felix Hoevel, Niklas Druwe, Calvin Winzer, Amadeus Wirth, Darian Koch, Jan Lindner, Adrian Honardoust, Danial Etedaly, Christian Reuter (21. Benedikt Jenkins), Oliwier Danowski, Aiham Saleem (64. Batoma Coulibaly) - Trainer: Marten Gutkäß



Schiedsrichter: Sven Hennig - Zuschauer: 74



Tore: 1:0 Anton Ludwig (12.), 2:0 Niklas Druwe (90.+2 Eigentor)