Serie endet in Neu-Ulm

Im Spiel in Neu-Ulm auf Kunstrasen, sofern man es so nennen kann, will der TSV seine Serie fortsetzen, kommt aber nicht gut rein und lässt die Aggressivität und Bereitschaft der letzten Wochen etwas missen. Immer wieder kommen die Neu-Ulmer über ihre schnellen Angreifer zu guten Chancen ehe dann nach einer Flanke per Kopf das 0-1 fällt (22.). Der TSV bekommt offensiv wenig zustande. Zu allem Überfluss pfeift der Schiri eine Riesenchance zurück, weil ein Neu-Ulmer Spieler nach einem fairen Zweikampf liegen bleibt. Während die Gastgeber immer wieder durchkommen und weitere Chancen haben, hat der TSV nur noch durch zwei Freistöße und einen Fernschuss von Eckle Möglichkeiten. Die zweite Halbzeit startet mit mehr Elan und wird direkt belohnt durch den Ausgleich von Jost (51.). Bernstadt ist jetzt stärker und kann mehr Druck machen. Und genau in dieser Druckphase schlägt Neu-Ulm nach stark abseitsverdächtigem Angriff wieder zu (65.). Nach unnötigem Ballverlust und einem Pressschlag fällt auch das 1-3 aus Bernstadter Sicht extrem unglücklich (73.). Den Deckel drauf machen die Neu-Ulmer dann zehn Minuten vor dem Ende (80.). Bernstadt steckt nicht auf und kommt durch Bückle, F. noch zum Anschluss (90.). Wäre die Mehrfachchance im Anschluss durch Nollers, Jehle und Bosch noch verwertet worden, hätte es noch eine hektische Nachspielzeit geben können. Am Ende verliert der TSV mit 2-4, was auch in Summe in Ordnung geht, wenngleich der Spielverlauf und die unglücklichen Gegentore Neu-Ulm voll in die Karten spielt.