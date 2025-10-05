 2025-10-02T08:44:29.515Z

Der Türkische SV um Kapitän Mo Tahiri (im Bild) musste beim FC Waldbrunn eine bittere Niederlage hinnehmen.
Der Türkische SV um Kapitän Mo Tahiri (im Bild) musste beim FC Waldbrunn eine bittere Niederlage hinnehmen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Serie des Türkischen SV endet in Waldbrunn

2:5-Auswärtsniederlage nach zuvor vier Siegen in Folge +++ Frühe Rote Karte sorgt für große Hypothek

Waldbrunn. Der bislang so starke Türkische SV geriet beim FC Waldbrunn früh in Unterzahl, kassierte das 0:1, stellte schnell auf 2:1 für die eigenen Farben, um am Ende 2:5 zu verlieren.

Heute, 15:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
5
2
Abpfiff

Die Rote Karte gegen TSV-Akteur Dawda Njie, der einen Gegenspieler zu Boden zog, führte zu einem Freistoß, den Lukas Scholl zum 1:0 nutzte. Doch die Gäste steckten diesen doppelten Schreckmoment sofort weg. Daniel Rudi gelang ruckzuck das 1:1, Mo Tahiri sorgte gar in Unterzahl für die Führung der Wiesbadener. Die aber danach gegen auftrumpfende Gastgeber, die auch mit starken Distanzschüssen zu Toren kamen, ins Hintertreffen gerieten. „Wir hatten viel Pech, bei Waldbrunn lief es dagegen optimal. Wir sind eiskalt bestraft worden“, sagte TSV-Coach Gökhan Caliskan und ordnete die Rote Karte als „unnötig“ ein. An einem Tag, an dem die Wiesbadener bis auf den Doppelschlag nach dem 0:1 nicht wie gewohnt zur Geltung kamen. Allerdings mit der Hypothek, in Unterzahl spielen zu müssen. Emirkan Dorul fehlte zudem verletzt. Letztlich ein gebrachter Tag für den Aufsteiger.

TSV: Vollmer; N. Khababa (46. Tasdelen), Deveci (70. Qamar), D. Njie, Ofosu, Mensah, Yilma, Lamsamri (70. Göcek), Amallah, Rudi, Mo. Tahiri.

Tore: 1:0 L. Scholl (15.), 1:1 Rudi (15.), 1:2 Tahiri (19.), 2:2 Kakui (28.), 3:2 Kuroda (30.), 4:2 Hoffmann (73.), 5:2 Neuhof (79.). – Zuschauer: 80. – Rot: Njie (14.).

