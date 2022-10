Serie des SCS hat weiter Bestand – 2:2-Unentschieden in Blaustein

In einem sehr ansehnlichen und guten Bezirksligaspiel konnte der SCS seine Serie ausbauen und mit dem verdienten 2:2-Untenschieden beim TSV Blaustein darf man zufrieden sein. Der Beginn gehörte ganz klar dem Gast, als Jens Geiselmann gleich viermal die Einschussmöglichkeit (1./4.) zur frühen Führung hatte. Hier war der bärenstarke TSV-Keeper mehrmals im Fokus und konnte die jeweiligen Schüsse blocken. Ganz bitter für Staig dann die Führung für die Hausherren: Sehr starker Beginn und dann klingelt es nach einem Standard. Die Flanke wurde noch leicht abgefälscht, so dass Manu Fetzer mit dem Fuß ran musste und Blausteins Goalgetter (11.) zur Stelle war. Nahezu postwendend die Antwort unserer Farben, als der sehr agile Silvan Laib unseren Knipser Julian Rauner (18.) mit einem Steckpass perfekt bediente und unser „Jule“ in gewohnter Coolness einnetzte. Die Partie entwickelte sich zu einem sehr interessanten Aufeinandertreffen, in welchem keiner der beiden Kontrahenten zurücksteckte und aktiv blieb. Großchance (30.) für SC Staig als Marco Nohr mit einem Traumkopfball schon wie der Torschütze aussah, aber der Keeper im Flug nochmals übergreifen konnte und die Kugel aus dem Winkel fischte. Wiederum ein sehr ärgerlicher Gegentreffer kurz vor dem Wechsel: Eine Kopie vom 1:0, nur dass diesmal der Freistoß aus dem Halbfeld nach Aufsetzer (41.) hinten im langen Eck landet. Der Start in den 2. Durchgang gehörte dem SC Staig und so blieb man der Antwort nicht lange schuldig: Auch das 2. Tor des SCS ähnelt dem Ersten, nur hier bediente Fabian Volz den startenden Julian Rauner (52.), der unter Bedrängnis den absolut verdienten Ausgleich erzielte. Hier schob er das Spielgeräte - am starken Keeper der Hausherren - gekonnt vorbei und so war die Partie wieder völlig offen. Die Hille-Elf war in der Folgezeit das Aktivere der beiden, wobei der TSV eher auf Konter setzte und der SCS auf die Führung spielte. Wie bereits erwähnt, war es eine sehr interessante und sehenswerte Partie, wo beide Kontrahenten noch die Chance auf den Siegtreffer hatten, aber Alles in Allem das Unentschieden passt. Eine frühe Führung für den SCS hätte eventuell der Partie eine andere Wendung gegeben, wobei dem Keeper der Hausherren man eine Topleistung zugestehen muss.