Ligabericht
Serie des SC Waldgirmes endet beim Tabellenzweiten
Teaser HL: +++ Sechsmal in Folge ist der Fußball-Hessenligist ungeschlagen geblieben. Diese stolze Statistik ist nun dahin. Wie das Spiel beim FC Eddersheim gelaufen ist +++
Hattersheim-Eddersheim . Der SC Waldgirmes hat am Sonntag seine Serie von sechs ungeschlagenen Partien in Folge zum Restrundenauftakt der Fußball-Hessenliga nicht fortsetzen können. Am späten Sonntagnachmittag unterlagen die Lahnauer beim Tabellenzweiten FC Eddersheim verdient mit 2:3 (1:1).