 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Serie des SC Waldgirmes endet beim Tabellenzweiten

Teaser HL: +++ Sechsmal in Folge ist der Fußball-Hessenligist ungeschlagen geblieben. Diese stolze Statistik ist nun dahin. Wie das Spiel beim FC Eddersheim gelaufen ist +++

von Redaktion · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Lorenz

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Waldgirmes
Eddersheim

Hattersheim-Eddersheim . Der SC Waldgirmes hat am Sonntag seine Serie von sechs ungeschlagenen Partien in Folge zum Restrundenauftakt der Fußball-Hessenliga nicht fortsetzen können. Am späten Sonntagnachmittag unterlagen die Lahnauer beim Tabellenzweiten FC Eddersheim verdient mit 2:3 (1:1).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.