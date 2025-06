Kleve wird 13. – Foto: Arno Wirths

Serie des 1. FC Kleve ist gegen den SV Biemenhorst gerissen 1. FC Kleve: Oberligist muss sich nach acht Spielen ohne Niederlage geschlagen geben. Die Mannschaft kassiert eine 0:1-Niederlage beim SV Biemenhorst. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Biemenhorst 1. FC Kleve

Die Serie des 1. FC Kleve ist im letzten Saisonspiel in der Oberliga gerissen. Nach acht Partien ohne Niederlage musste sich das Team von Trainer Umut Akpinar beim SV Biemenhorst mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Eine Niederlage, die aber für den Klub leicht zu verschmerzen ist, da das Team eine Woche zuvor schon beim 2:0 gegen den TVD Velbert die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt hatte. Der 1. FC Kleve landete in der Endabrechnung auf dem 13. Platz.

Gestern, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst 1. FC Kleve 1. FC Kleve 1 0 Abpfiff Akpinar verzichtete in Biemenhorst auf den Einsatz des einen oder anderen Leistungsträgers. „Nach den Strapazen der vergangenen Wochen gingen die Spieler auf dem Zahnfleisch, weshalb ich etliche Stammkräfte geschont habe“, so der Coach. Er war mit dem Auftritt seiner neu formierten Elf einverstanden. „Natürlich hätten wir gerne gepunktet und die gute Serie fortgesetzt. Wir haben aber trotz aller Widrigkeiten einen engagierten Auftritt hingelegt und uns in Biemenhorst gut präsentiert“, sagte Akpinar.

Der Meinung schloss sich uneingeschränkt Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, an. „Speziell in der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten und uns sehr ordentlich verkauft“, so Mewes, der vor der Begegnung mit Blick auf die kommende Saison noch eine wichtige Personalie geklärt hat. Juliano Ismanovski wird weiter für den Oberligisten auflaufen. Er gab dem Klub jetzt die Zusage. „Juliano ist jung und talentiert. Er wird uns sicherlich auch künftig weiterhelfen“, sagte Mewes über den Mittelfeldspieler, der auch Angebote von anderen Oberliga-Klubs hatte. Dagegen wird der junge Justin Francis den 1. FC Kleve verlassen. Gute Stimmung in Kleve