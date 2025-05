Serie der Sportfreunde Baumberg reißt in Sonsbeck

Der amtierende Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg, der sich vor einer Woche den Klassenerhalt gesichert hatte, musste nach einem rassigen und abwechslungsreichen Spiel beim Tabellen-Achten, dem SV Sonsbeck, mit 1:4 (1:2) eine deutliche Niederlage hinnehmen. Nach der Ungeschlagen-Serie von vier Spielen rutschte die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi auf den 14. und ersten Nichtabstiegsplatz ab, während die Hausherren nach drei Niederlagen in Serie bei ihrem letzten Heimspiel der Saison 2024/25 nach der Verabschiedung von neun Spielern wieder in die Erfolgsspur zurückkehren konnten.

In der 19. Minute stellten die überaus offensivfreudigen Sonsbecker auf 1:0 – Jannis Pütz steckte auf Torjäger Klaus Keisers, der in eiskalter Manier sein zehntes Saisontor erzielte. 15 Minuten später holte Baumbergs Anthony Oscasindas den durchstartenden Pütz von den Beinen – den fälligen Elfmeter verwandelte der scheidende Luca Terfloth zum 2:0 (33.).

Anschließend verstärkten die SFB ihre Offensivbemühungen und kamen zu ihrer ersten hochkarätigen Chancen – Topal bediente Schnadt, der im Eins-gegen-Eins-Duell am glänzend parierenden Sonsbecker Torwart Holzum scheiterte (36.). Fünf Zeigerumdrehungen danach erzielten die Sportfreunde schließlich doch den Anschlusstreffer: Topal flankte nach einer vorzüglichen Einzelleistung auf Knetsch, der per Direktabnahme sein erstes Saisontor erzielte – 2:1 (42.).

Nach der Pause waren die Schützlinge von SV-Trainer Heinrich Losing sofort hellwach, energisch und weiterhin effektiv in ihren Aktionen. In der 47. Minute landete eine Rechtsecke von Pütz bei Sebastian Leurs, der per Kopf zur Stelle war und das 3:1 markierte, ehe Niklas Binn im SFB-Strafraum gefoult wurde – diesmal trat Alexander Maas zum Elfmeter an und verwandelte ihn zum 4:1 (53.). Danach scheiterten Pokora und Maas an Schwabke (57./61.), bevor der Noch-Meister um Ergebniskosmetik bemüht war und wieder aktiver wurde. Der eingewechselte Schlussmann Jannik Hinsenkamp bewahrte seine Kameraden zweimal vor dem nächsten Baumberger Treffer – zuerst parierte er einen Kopfball von Schnadt, und danach scheiterte Ben Harneid mit einem Freistoß am jungen Keeper.

„Es war heute sehr emotional. Wir haben gegen einen starken Gegner enorm effektiv gespielt und den Baumbergern zum richtigen Zeitpunkt den Stecker gezogen. Den Sportfreunden waren die lange Saison und der Abstiegskampf anzumerken“, befand Losing.

„Bei uns haben heute die Emotionen gefehlt, und wir haben zu viele leichtfertige Fehler begangen. Einige Spieler haben auf ihren Positionen diesmal nicht ihre Normalform abgeliefert“, resümierteEl Halimi, der zu viele Ausfälle innerhalb des Teams beklagte, letzten Endes aber nach dem Erreichen des Klassenerhalts nicht mehr viel Druck hatte.