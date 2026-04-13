Serie der knappen Siege hält an: TSV Altenstadt zittert sich zum Erfolg

Feiner Heber: Aus 25 Metern traf Agon Elshani (in Schwarz, hier gegen Peiting) zum 1:0. – Foto: Roland Halmel

„Letztlich war unser Sieg über 90 Minuten aber verdient“, resümierte Wagner nach dem 1:0-Arbeitssieg. Während für die Unterammergauer die Luft im Kreisliga-Keller langsam dünn wird, ist Abstieg für den TSV indessen kein großes Thema. „Wir haben uns ordentlich Luft verschafft“, freute sich Wagner über den inzwischen Acht-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Unterammergau – Die Serie der knappen Siege geht weiter. Beim WSV Unterammergau reichte dem TSV Altenstadt zum dritten Mal in Folge ein einziges Tor Vorsprung, um mit einem Dreier vom Platz zu gehen. Beim Schlusslicht kontrollierte die Mannschaft von Coach Christoph Wagner das Spiel bis in die letzte Viertelstunde. „Dann haben wir das Flattern bekommen“, räumte Wagner nach der Zitterpartie in den Schlussminuten ein, die sein Team aber ohne Gegentor überstand.

TSV Altenstadt musste auf einige wichtige Akteure verzichten – Trainer Wanger lobt Ersatz

Auf dem Platz in Unterammergau stand eine – im Vergleich zum Derby gegen Wildsteig/Rottenbuch – deutlich veränderte TSV-Truppe. „Die Jungs, die reingekommen sind, haben einen guten Job gemacht“, urteilte Wagner, der unter anderem auf Jorgo Mavrokefalos, Max Hannappel, Kadircan Yapici und Keeper Max Gast verzichten musste. Letzteren vertrat Tim Kessler. „Der hat das richtig gut gemacht“, lobte Wagner seinen Torhüter. Wobei die Altenstadter Abwehr die WSV-Offensive auch gut im Griff hatte. Die TSV-Angreifer brannten zwar kein Feuerwerk ab. Gelegentlich kamen sie aber zu Möglichkeiten. Kurz vor der Pause setzte Agon Elshani (44.) einen Alleingang an den Pfosten. Wenig später bediente ihn Tobias Graun – und mit einem Lupfer aus 25 Metern erzielte Elshani (45+3.) das 1:0. „Ein Traumtor“, schwärmte Wagner.

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste defensiv weiterhin sehr stabil. In der Offensive fehlte es jedoch an der Durchschlagskraft. Mehrere Standards brachten nichts ein und auch Christoph Haussmann konnte zwei gute Möglichkeiten nicht verwerten. Ein Umstand, der sich in den hektischen letzten Minuten mit einigen Verwarnungen fast noch gerächt hätte. Die Hausherren warfen alles nach vorn und suchten ihr Heil in langen Bällen. Bei zwei Chancen der Ammertaler wurde es auch im TSV-Strafraum noch einmal eng. Kessler hielt seinen Kasten aber sauber und sicherte dem TSV Altenstadt damit drei wichtige Punkte.