Serie der Holzheimer SG endet in Unterrath

Denn es kam, wie es VfL-Coach Marcel Winkens schon vor dem Wochenende geahnt hatte – die Spiele der Konkurrenten brachten Veränderungen in die Spitzengruppe. Weil der FC Kosova im Topspiel beim FC Remscheid unterlag, sind die Jüchener vor dem spielfreien Karnevalswochenende zurück an der Tabellenspitze, die Verfolger Holzheim und Süchteln unterlagen ebenfalls und verloren an Boden. „Der Kunstrasen in Dilkrath ist abgesehen davon, dass er sehr klein ist, wirklich in einem schlechten Zustand. Aber wir haben das Spiel gut unter Kontrolle gehabt“, sagte der VfL-Coach und ergänzte: „Der einzige Kritikpunkt ist, dass wir nicht frühzeitig den Deckel draufgemacht haben. So wurde es in der Schlussphase noch mal hektisch.“ Die Führung der Gäste fiel nach einem Standard von Co-Trainer Daniel Klinger, der wegen der personellen Probleme auf der linken Abwehrseite mal wieder einspringen musste, durch Marco Lüttgen. Nach einer weiteren Ecke hatte Tim Heubach eine gute Chance zu erhöhen, doch wie schon in der Vorwoche beim Unentschieden gegen Fischeln fand er seinen Meister im gegnerischen Keeper. Als der Japaner Reo Kamiyana eine knappe Viertelstunde nach der Pause auf 2:0 erhöhte, schien die Entscheidung aber dennoch gefallen, doch die Gäste steckten nicht auf und brachten mit dem 1:2 noch mal Musik in die Partie, dabei blieb es aber. „Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, aber nach der Karnevalspause müssen wir uns steigern“, meinte Marcel Winkens. Vor dem spielfreien Wochenende steht am Mittwoch aber zunächst das Kreispokal-Halbfinale beim SV Uedesheim auf dem Plan.