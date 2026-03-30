 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Serie der DJK Gnadental reißt beim ASV Süchteln

Die knappe 1:2-Niederlage beim Tabellenvierten ASV Süchteln kostet den Aufsteiger aus Neuss wichtige Punkte im harten Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga, Gruppe 1. Wie es am Donnerstag weitergeht.

von RP / David Beineke · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Die Serie der DJK Gnadental fand eine Ende.
Die Serie der DJK Gnadental fand eine Ende. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

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Landesliga 1
ASV Süchteln
Gnadental

Am Freitagabend riss bei Flutlicht die Ungeschlagen-Serie der DJK Gnadental. Der Aufsteiger hatte keines der letzten acht Spiele in der Landesliga verloren, bis es beim ASV Süchteln eine 1:2 (0:1)-Niederlage setzte. Der ASV festigte somit den vierten Tabellenplatz.

Startphase gehörte Süchteln

Fr., 27.03.2026, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
2
1
Abpfiff

So trat der Aufstiegskandidat von Beginn an auf. „Die Anfangsphase wurde klar von Süchteln dominiert, trotzdem haben wir es in dieser Phase geschafft, alles zu verteidigen. Nach etwa zwanzig Minuten sind wir dann auch besser ins Spiel gekommen“, berichtete DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Die Hausherren schafften es dennoch, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Im zweiten Durchgang gelang es der DJK aber durch frühes Anlaufen, den schnellen Ausgleich durch Marco Lüttgen (48.) zu erzielen. „Der zweite Durchgang war auf einem hohen Niveau sehr ausgeglichen. Da hätte das Spiel in beide Richtungen ausschlagen können“, so Michalsky. Der entscheidende Treffer gelang schließlich Süchtelns Lars Prigge (66.) der zum 2:1-Sieg des ASV traf.

Schon am Donnerstag (20 Uhr) steht für die DJK Gnadental daheim das richtungweisende Duell im Abstiegskampf gegen den SSV Bergisch Born auf dem Programm. Gnadental steht aktuell zwei Punkte über dem Relegationsplatz, der direkte Abstieg liegt vier Zähler entfernt. „Wir erwarten ein ganz anderes Spiel als amFreitag in Süchteln. Beide Mannschaften haben Druck, Born noch mal mehr als wir. Trotzdem müssen wir in dieser Partie dringend punkten“, betont DJK-Coach Sebastian Michalsky.

ASV Süchteln - DJK Gnadental 2:1 (1:0)

Süchteln: Wilms - Bock (88. Enes), Rennett (63. Kovacevic), Fröhling, Coenen, Burkhardt Batista, Popova, Prigge (74. Kat), Theißen (81. Zaum), Weis, Mehler

DJK Gnadental: Bayer - Massold (81. Hauenstein), Sakar, Milos Jesic (61. Wargalla), Dannenberg, Williams, Traore, Erginer (90. Kaufmann), Lüttgen, Mohammad (61. Vojno Jesic), Spinrath

Tore: 1:0 Rennett (38.), 1:1 Lüttgen (48.), 2:1 Prigge (66.)

Schiedsrichter: Loreen Mählitz, Fabian Sosna, Leon Guß

Zuschauer: 100