Serie der DJK Gnadental reißt beim ASV Süchteln

Die Serie der DJK Gnadental fand eine Ende. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Am Freitagabend riss bei Flutlicht die Ungeschlagen-Serie der DJK Gnadental. Der Aufsteiger hatte keines der letzten acht Spiele in der Landesliga verloren, bis es beim ASV Süchteln eine 1:2 (0:1)-Niederlage setzte. Der ASV festigte somit den vierten Tabellenplatz.

So trat der Aufstiegskandidat von Beginn an auf. „Die Anfangsphase wurde klar von Süchteln dominiert, trotzdem haben wir es in dieser Phase geschafft, alles zu verteidigen. Nach etwa zwanzig Minuten sind wir dann auch besser ins Spiel gekommen“, berichtete DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Die Hausherren schafften es dennoch, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Im zweiten Durchgang gelang es der DJK aber durch frühes Anlaufen, den schnellen Ausgleich durch Marco Lüttgen (48.) zu erzielen. „Der zweite Durchgang war auf einem hohen Niveau sehr ausgeglichen. Da hätte das Spiel in beide Richtungen ausschlagen können“, so Michalsky. Der entscheidende Treffer gelang schließlich Süchtelns Lars Prigge (66.) der zum 2:1-Sieg des ASV traf.

Schon am Donnerstag (20 Uhr) steht für die DJK Gnadental daheim das richtungweisende Duell im Abstiegskampf gegen den SSV Bergisch Born auf dem Programm. Gnadental steht aktuell zwei Punkte über dem Relegationsplatz, der direkte Abstieg liegt vier Zähler entfernt. „Wir erwarten ein ganz anderes Spiel als amFreitag in Süchteln. Beide Mannschaften haben Druck, Born noch mal mehr als wir. Trotzdem müssen wir in dieser Partie dringend punkten“, betont DJK-Coach Sebastian Michalsky.