Serie beim Mitaufsteiger ausgebaut Am 12.Spieltag der Landesklasse-Saison 2022/23 gastierte der SV Schmölln 1912 beim Mitaufsteiger FC Thüringen Jena.

Der SVS startete dementsprechend konzentriert in die Partie und versuchte aus einer leichten Konterstellung zu agieren. Doch auch die Gastgeber, welche von Steffen Geisendorf trainiert werden, präsentierten sich hellwach und zudem körperlich präsent. Daraus resultierend entwickelte sich im ersten Abschnitt ein Spiel, welches sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen abspielte. Als sich Eric Lochmann in der 24.Minute auf links gut durchsetzen konnte und scharf nach innen passte, führte die erste richtige Chance direkt zum Führungstreffer für die Knopfstädter. Friedrich May musste nur noch zum 0:1 einschieben. Kurze Zeit später findet eine Flanke von Paul Baumgärtel Leon Schulze, doch dessen Kopfball wird vom Hüter der Jenaer pariert. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Kevin Klotz kommt Jena etwas besser in die Partie, doch die Gäste-Hintermannschaft verteidigt clever und lässt keine nennenswerte Chance zu.

Kurz nach Wiederbeginn hätte Schmölln nachlegen können. Eric Lochmann bedient Friedrich May und dessen Lupfer landet zum Leidwesen der Schmöllner Fans am Außennetz. Nach einer schönen Ablage des Jenaer Mittelstürmers hätte die Geisendorf-Elf den Ausgleich erzielen können. Der Schuss aus der 2.Reihe geht allerdings deutlich über den Kasten von Aminu Mohammed. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schaltet Schmölln - in Person von Eric Lochmann - schnell um und bedient im richtigen Moment Leon Schulze. Dieser bleibt cool und knallt den Ball ins lange Eck zur vielumjubelten 0:2-Führung. Schmölln kann sich kurze Zeit später bei Aminu Mohammed bedanken, der 2x gute Abschlüsse der Heimmannschaft entschärfen kann und somit den Anschlusstreffer verhindert. Schmölln beschränkt sich in der Schlussphase allerdings nicht nur aufs verteidigen und geht auf den 3.Treffer. Doch weder Leon Schulze mit Abschluss übers Tor, noch Eric Lochmanns Schuss an den Pfosten können den 3.Treffer erzielen und somit den „Sack zu machen“. Somit bleibt es beim 0:2-Auswärtssieg, welcher aufgrund der Chancenvorteile auch gerechtfertigt erscheint.

Am kommenden Samstag empfangen die Knopfstädter die Gäste vom VfB Pößneck auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße.