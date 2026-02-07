Serhat Yazgan – auch 2026/27 kreativ im Kilianer Mittelfeld

Serhat Yazgan (Kilia Kiel) bearbeitet gleich zwei Heikendorfer. Links bekommt das Jan Sell schmerzhaft mit, Patrick Johannsen liegt lang. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Entscheidung fiel klar aus: „Ja“, antwortete Serhat Yazgan auf die Frage nach einem weiteren Jahr beim Oberligisten Kilia Kiel. Angesichts seiner starken Leistungen und seiner zentralen Bedeutung im Mannschaftsgefüge verlängerte der Verein den Vertrag mit dem Mittelfeldakteur. Damit unterstreicht Kilia Kiel das große Vertrauen des Trainerteams und der sportlichen Leitung in Yazgans Qualitäten und seine Rolle als Führungsspieler.

„Serhat ist ein sehr erfahrener Spieler, der für unsere junge Mannschaft enorm wichtig ist. Er hilft uns mit seiner Erfahrung auf dem Platz, gibt Ruhe und Struktur und ist auch neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner, gerade für unsere jungen Spieler. Deshalb freue ich mich sehr, dass er bei uns bleibt“, erklärte Cheftrainer Nicola Soranno die Vertragsverlängerung auf dem Instagram-Kanal der Kilianer.

Der 30-Jährige steht seit Sommer 2024 beim schleswig-holsteinischen Spitzenteam unter Vertrag und überzeugt nicht nur durch seine spielerische Qualität, sondern auch durch großen Einsatzwillen und ausgeprägten Offensivdrang im Mittelfeld. Übersicht, Ballkontrolle und ein feines Gespür für Liniendurchbrüche machen den Linksfuß zu einem der zentralen kreativen Bausteine im Kilia-Team. In bislang 91 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Kieler 24 Tore – eine beachtliche Quote für einen Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff.