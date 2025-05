Serhat Sat wird Schwarz-Weißer

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich über einen weiteren Neuzugang, der bereits reichlich Oberligaerfahrung mitbringt: Vom Ligakonkurrenten Mülheimer FC 97 wechselt Serhat Sat zur kommenden Spielzeit an den Uhlenkrug. Der 23-jährige Linksfuß wurde in der Jugend von Rot-Weiß Oberhausen und Arminia Klosterhardt ausgebildet und fühlt sich auf der linken Seite am wohlsten. Seit zwei Jahren spielt er für Mülheim in der Oberliga Niederrhein und ist beim FC seitdem absoluter Stammspieler. In dieser Saison kam er bisher auf 24 Partien, in denen ihm sechs Tore gelangen. Serhat Sat studiert BWL und abseits des Fußballplatzes verbringt er seine Zeit gerne mit Freunden oder der Familie.