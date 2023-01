Serhat Koruk verstärkt die Offensive des BSV 26-Jährige Kölner ist der erste Wintertransfer rn

Koruk konnte sich beim SV Bergisch-Gladbach in den Fokus einiger Profivereine schießen, indem er in der Saison 2020/2021 in der Regionalliga West 20 Tore für BG erzielte. Nach dieser grandiosen Leistung folgte der nächste Schritt mit dem Wechsel in die 3. Liga.

Über die 3. Ligastationen SV Meppen und SC Verl ging es zum SV Straelen (Regionalliga West) und nun in den Norden zum BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden. Beim BSV soll Serhat Koruk mit der Nummer 11 für Angst und Schrecken in den gegnerischen Strafräumen der Regionalliga Nord sorgen. Davon sind auch die BSV-Verantwortlichen überzeugt! „Wir haben sehr genau nach so einem Spielertypen gesucht und hatten das Glück ihn jetzt schon im Winter verpflichten zu können. Wir wissen, dass Serhat durch seine Verletzungen noch einiges an Zeit braucht, um wieder richtig fit zu werden. Serhat hat oft genug gezeigt, dass er ein Kämpfer ist und wir werden alles dafür tun, damit er zur alten Stärke zurückfindet. Wir freuen uns, dass er da ist.“, so unser Trainer Kristian Arambasic.