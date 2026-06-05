Serhat Akyol prägt die Saison des SV Ciwan Walsrode 31 Tore und die Torjägerkanone von FuPa Heidekreis · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Symbolbild SV Ciwan Walsrode – Foto: Bernhard Gawlick

Serhat Akyol hat sich mit 31 Treffern die Torjägerkanone in der Kreisliga Heidekreis gesichert. Der Angreifer des SV Ciwan Walsrode hat nach Vereinsangaben maßgeblichen Anteil am zweiten Tabellenplatz und der Relegationschance zur Bezirksliga Lüneburg 2.

Der SV Ciwan Walsrode geht als Tabellenzweiter der Kreisliga Heidekreis in die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga Lüneburg 2. In einem Instagram-Post würdigt der Verein die Leistungen von Serhat Akyol, der mit 31 Treffern die Torjägerkanone der Liga gewann. Akyol stellt das Team vor die eigene Quote

Nach Angaben des Vereins erzählen die 31 Tore nicht die ganze Geschichte dieser Saison. Demnach wären sogar mehr als 40 Treffer möglich gewesen. Der SV Ciwan Walsrode verweist darauf, dass Akyol Elfmeter auch Mitspielern überlassen und sich damit in den Dienst der Mannschaft gestellt habe. Neben seiner Trefferzahl hebt der Verein seine Abschlussstärke, Spielintelligenz und Mentalität hervor. Akyol, im Verein „Seko“ genannt, gehört nach Angaben des SV Ciwan Walsrode zu den prägenden Gesichtern dieser Saison.