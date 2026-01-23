Serhat Akdogan übernimmt den SV Niederroth zur neuen Saison

Dominic Reisner verlässt den Kreisklassisten für eine Weltreise. Sein Nachfolger führt aktuell souverän die A-Klasse 4 an.
Der Fußball-Kreisklassist SV Niederroth wechselt im Sommer den Trainer. Serhat Akdogan folgt auf Spielertrainer Dominic Reisner, der sich auf eine Weltreise begibt.
Akdogan ist aktuell in seiner dritten Saison Spielertrainer beim TSV Reichertshausen, mit dem er souverän die Tabelle der A-Klasse 4 Donau/Isar anführt. Den Einstieg ins Trainergeschäft machte der 33-Jährige 2018 beim TSV Indersdorf, wo er auch als sportlicher Leiter tätig war.
„Wir freuen uns sehr, Serhat als Trainer gewinnen zu können. Mit dieser Entscheidung konnten wir frühzeitig die Grundlage für eine gezielte und stabile Kaderplanung legen“, sagt SVN-Abteilungsleiter Alexander Haberl.
Co-Trainer bleibt Daniel Reisner (28), der künftig ohne seinen zwei Jahre älteren Bruder Dominic auskommen muss. Dass Letzterer den Klub nach dieser Saison verlässt, war bereits vor dessen Amtsantritt im Sommer 2024 klar besprochen – Reisner hatte die Weltreise schon damals geplant.
Mit dem stürmenden Spielertrainer verlieren die Niederrother auch einen ihrer besten Torschützen: Der ehemalige Regionalliga-Fußballer der SpVgg Unterhaching erzielte in 29 Spielen für Niederroth 14 Tore.
„Wir wollen uns bei Domi für seine super Arbeit als Spielertrainer bedanken“, sagt Haberl und fügt an: „Doch erst einmal gilt der volle Fokus der Rückrunde.“ Aktuell liegt Niederroth auf Platz fünf, mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Will der SVN noch einmal angreifen, wird Reisner bis zum Saisonende besonders gefragt sein, ehe Akdogan übernimmt.