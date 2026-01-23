Stabwechsel: Josip Malic (Sportlicher Leiter), Serhat Akdogan (Trainer), Daniel Reisner (Co-Trainer) und Abteilungsleiter Alexander Haberl (v.l.). – Foto: SV Niederroth

Serhat Akdogan übernimmt den SV Niederroth zur neuen Saison Trainerwechsel in Niederroth Verlinkte Inhalte Kreisklasse 1 Niederroth Dominic Reisner Serhat Akdogan

Dominic Reisner verlässt den Kreisklassisten für eine Weltreise. Sein Nachfolger führt aktuell souverän die A-Klasse 4 an.

Der Fußball-Kreisklassist SV Niederroth wechselt im Sommer den Trainer. Serhat Akdogan folgt auf Spielertrainer Dominic Reisner, der sich auf eine Weltreise begibt. Akdogan ist aktuell in seiner dritten Saison Spielertrainer beim TSV Reichertshausen, mit dem er souverän die Tabelle der A-Klasse 4 Donau/Isar anführt. Den Einstieg ins Trainergeschäft machte der 33-Jährige 2018 beim TSV Indersdorf, wo er auch als sportlicher Leiter tätig war.

„Wir freuen uns sehr, Serhat als Trainer gewinnen zu können. Mit dieser Entscheidung konnten wir frühzeitig die Grundlage für eine gezielte und stabile Kaderplanung legen“, sagt SVN-Abteilungsleiter Alexander Haberl. Co-Trainer bleibt Daniel Reisner (28), der künftig ohne seinen zwei Jahre älteren Bruder Dominic auskommen muss. Dass Letzterer den Klub nach dieser Saison verlässt, war bereits vor dessen Amtsantritt im Sommer 2024 klar besprochen – Reisner hatte die Weltreise schon damals geplant.