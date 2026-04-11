Sergio Terranova erhält Profivertrag bei RW Oberhausen

Sergio Terranova erhält einen Profivertrag. – Foto: Christian Schröder, RWO

In der laufenden Saison erzielte der 19-jährige Sergio Terranova bisher elf Treffer und sieben Vorlagen bei seinen 19 Einsätzen in der DFB-Nachwuchsliga. Zudem gehörte er mehrfach zum Trainingsbetrieb der Profis und stand bereits drei Mal im Spieltagskader in der Regionalliga West.

Für Terranova geht "ein Traum in Erfüllung"

„Sergio hat sich durch starke Leistungen, die ich seit nun zwei Jahren beobachten darf, seinen ersten Seniorenvertrag bei uns redlich verdient. Und wir freuen uns, dass er sich, obwohl auch andere Vereine interessiert waren, letztlich auch für uns entschieden hat, um genau hier seine weitere Entwicklung vorantreiben zu wollen“, sagt Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano über den talentierten Offensivspieler.

Auch Terranova selbst freut sich über seinen Sprung zu den Profis: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich bin nicht nur Spieler, sondern auch Fan von diesem Verein. Das ist jetzt mein zwölftes Jahr bei RWO und ich kann es kaum erwarten, hier vor den Fans alles zu geben.