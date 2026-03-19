Sereetzer SV sichert sechs weitere Zusagen für Saison 2026/2027 Kaderplanung läuft: Verein setzt auf Kontinuität und langjährige Spielerbindung von red · Heute, 13:44 Uhr · 0 Leser

Foto: Sereetzer SV

Der Sereetzer SV treibt die Planungen für die kommende Saison voran und kann weitere wichtige Zusagen vermelden. Insgesamt sechs Spieler bleiben dem Verein erhalten: Robin Schirdewahn, Gökhan Can Benzer, Thore Maempel, Mathis Hammer, Joshua Laudy und Aaron Thiedke.

Robin Schirdewahn wird die offensive Außenbahn weiterhin mit Schnelligkeit und Technik beleben. Aaron Thiedke, ehemaliger U19-Spieler, geht in sein drittes Jahr im Herrenbereich und überzeugt durch seine Vielseitigkeit auf der Flügelposition. Im zentralen Mittelfeld setzt der Verein weiterhin auf Gökhan Can Benzer, der nach seinem Winterwechsel aus Hamberge bereits durch Spielintelligenz und Technik auffiel. Mathis Hammer, der aus der eigenen U19 stammt und seit der U15 für den Verein spielt, zeichnet sich durch Übersicht und kommunikative Fähigkeiten aus.

In der Defensive bleiben Thore Maempel und Joshua Laudy an Bord. Maempel, der nominell noch für die U19 spielberechtigt ist, kann auf beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden. Innenverteidiger Laudy, kopfballstark und langjähriger Leistungsträger, arbeitet nach einer Knieverletzung im Herbst an seinem Comeback. Mit diesen Zusagen setzt der Sereetzer SV weiter auf Kontinuität und vereinstreue Spieler: Vier der genannten Akteure – Maempel, Hammer, Laudy und Thiedke – durchlaufen den Verein bereits seit der U15/U19 und bilden das Rückgrat des Teams für die kommende Saison.