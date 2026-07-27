Sereetzer SV löst Pflichtaufgabe souverän

– Foto: Volkhard Patten

Der Sereetzer SV hat die erste Runde des Kreispokals Ostholstein souverän gemeistert. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein setzte sich beim SV Schashagen-Pelzerhaken deutlich mit 8:1 durch und wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht.

Von Beginn an übernahm der Sereetzer SV die Kontrolle über die Partie und ließ dem Gastgeber kaum Räume. Mit hohem Tempo, konsequentem Offensivspiel und einer starken Chancenverwertung erspielte sich der Verbandsligist früh eine komfortable Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sereetz spielbestimmend und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

Der Kreisligist aus Schashagen-Pelzerhaken kam zwar zum zwischenzeitlichen Ehrentreffer, konnte den Klassenunterschied gegen den Favoriten jedoch nicht entscheidend verkürzen. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 8:1-Erfolg für den Sereetzer SV.