 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

Sereetzer SV löst Pflichtaufgabe souverän

Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein setzt sich in der 1. Runde des Kreispokals Ostholstein deutlich mit 8:1 beim SV Schashagen-Pelzerhaken durch und zieht souverän in die nächste Runde ein.

von Isaija Zecevic · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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VL Süd Schl.-Holstein
Kreispok. Ostholstein
Sereetz
Schashagen-P

Der Sereetzer SV hat die erste Runde des Kreispokals Ostholstein souverän gemeistert. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein setzte sich beim SV Schashagen-Pelzerhaken deutlich mit 8:1 durch und wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Schashagen-Pelzerhaken
SV Schashagen-PelzerhakenSchashagen-P
Sereetzer SV
Sereetzer SVSereetz
1
8
Abpfiff

Von Beginn an übernahm der Sereetzer SV die Kontrolle über die Partie und ließ dem Gastgeber kaum Räume. Mit hohem Tempo, konsequentem Offensivspiel und einer starken Chancenverwertung erspielte sich der Verbandsligist früh eine komfortable Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sereetz spielbestimmend und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

Der Kreisligist aus Schashagen-Pelzerhaken kam zwar zum zwischenzeitlichen Ehrentreffer, konnte den Klassenunterschied gegen den Favoriten jedoch nicht entscheidend verkürzen. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 8:1-Erfolg für den Sereetzer SV.

Mit dem deutlichen Sieg zieht der Verbandsligist souverän in die nächste Runde des Kreispokals Ostholstein ein und unterstreicht bereits zum Pflichtspielauftakt seine Ambitionen. Der gelungene Start dürfte dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein geben.

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