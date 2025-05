Serdar Yalcinkaya soll Günes-Nachfolger beim Türk. SV Singen werden

Serdar Yalcinkaya soll neuer Cheftrainer beim Verbandsligisten Türkischer SV Singen werden. Der 44-Jährige wird, wie die BZ aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhr, Nachfolger von Ali Günes. Ex-Profi Günes hatte seinen Rückzug zum Saisonende aus persönlichen Gründen angekündigt. Yalcinkaya trainiert aktuell noch den Bezirksligisten SV Allensbach. Der gebürtige Donaueschinger hatte in der Saison 2023/24 mit Allensbach die Meisterschaft in der Kreisliga A und den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert.

In welcher Liga der Türkische SV Singen in der kommenden Saison spielt, ist noch offen. Aktuell belegt der Aufsteiger zwei Spieltage vor Saisonende in der Verbandsliga den zweiten Platz und könnte noch in die Oberliga Baden-Württemberg durchmarschieren. Mustafa Gürbüz, der in der Winterpause als Trainer der A-Junioren des FC 08 Villingen zurücktrat und in Singen als Co-Trainer anheuerte, bleibt bei den Hohentwielstädtern und wird Assistent von Yalcinjkaya.