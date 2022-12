Sercan Sararer wechselt in die Regionalliga: Ausstiegsklausel für Bundesligisten Ex-Türkgücü-Kapitän war zuletzt vereinslos

München – Knapp ein halbes Jahr war Sercan Sararer nach seinem Abgang bei Türkgücü München vereinslos. Jetzt hat der Ex-Bundesligaprofi einen neuen Verein gefunden. Ab 1. Januar verstärkt er den KSV Hessen Kassel. Die Kassler stehen in der Regionalliga Südwest mit 16 Punkten aus 19 Partien auf dem 14. Tabellenplatz, was die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Sararers fußballerischen Qualitäten werden also erstmal im Abstiegskampf gefordert sein.

Sercan Sararer: Erfahrung aus rund 250 Profispielen

Der gebürtige Nürnberger, der sowohl die türkische als auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde bei Greuther Fürth ausgebildet und bringt einiges an Erfahrung mit. 35 Bundesliga- und 129 Zweitligaspiele für Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf und den VfB Stuttgart hat der 33-jährige Offensivspieler in seiner Vita stehen. Außerdem bestritt er 12 A-Länderspiele für die Türkei. Sein höchster Marktwert lag im Jahr 2012 bei 3 Millionen Euro.

Sararer hat bei den Kassler Löwen einen Vertrag bis 2026 mit einer Ausstiegsklausel im Falle eines Angebots aus der 1. oder 2. Bundesliga unterschrieben. KSV-Vorstand Swen Meier und der KSV-Aufsichtsratsvorsitzender Enrico Gaede sind überzeugt, dass Sararer mit seiner Erfahrung eine sofortige Verstärkung für den Verein ist: „Unsere jungen Spieler werden von der Verpflichtung enorm profitieren, von Sercan einiges lernen können und wir mit ihm unsere Torgefahr deutlich ausbauen.“

„Auf einem sicheren Mittelfeldplatz abschließen“ – Sararer will mit Kassel raus aus dem Tabellenkeller

Auch Sararer selbst zeigt sich für die Zukunft positiv gestimmt: „Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung aus dem Profifußball meiner neuen Mannschaft sofort weiterhelfen werde, damit wir diese Saison bestmöglich auf einem sicheren Mittelfeldplatz abschließen und so schnell wie möglich da unten rauskommen. Und dann möchte ich dem Verein dabei behilflich sein, Schritt für Schritt an weiteren Strukturen hin zum professionellen Fußball zu arbeiten.“ Für Sararer scheint Kassel also auch ein längerfristiges Projekt zu sein.