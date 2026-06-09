Sercan Sararer trägt weiterhin das Löwentrikot

Sercan Sararer bleibt weiterhin ein Löwe. Im Bild mit Sportdirektor Tobias Damm (re.). – Foto: Hessen Kassel

Die Löwen verlängern mit ihrer Nummer 10: Sercan Sararer wird auch in der Saison 2026/27 auf Torejagd gehen. Der Vertrag mit dem Offensivspieler Sararer wird bis zum 30.6.2027 verlängert. Der Vertrag beinhaltet eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr bis zum 30.6.2028.

Sportdirektor Tobias Damm zur Vertragsverlängerung: „Serci ist aufgrund seiner Erfahrung ein wichtiger Führungsspieler für unsere Mannschaft. Er macht mit seiner Qualität auf dem Platz und der Mentalität, die er mitbringt, oft den Unterschied. Solche Spieler sind für die Entwicklung des Teams enorm wertvoll. Deshalb war es unser Ziel, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Umso mehr freuen wir uns, dass uns das gelungen ist und Sercan auch in der nächsten Saison eine wichtige Stütze unserer Mannschaft sein wird.“



Sararer kämpfte sich seit einem schweren Kreuzbandriss, den er sich im September 2024 im Heimspiel gegen den TSV Steinbach-Haiger zuzog, wieder an die Mannschaft heran: Im März diesen Jahres gab er sein Comeback im Heimspiel gegen Schott Mainz und kämpfte sich von Spiel zu Spiel wieder zum Leistungsträger: „Ich freue mich riesig, weiterhin im Auestadion spielen zu dürfen. In der neuen Saison werde ich wieder richtig fit sein und alles geben, um meiner Mannschaft zu helfen. Wir haben eine hohe Qualität, es wird aber auch Zeit, dass wir uns in den entscheidenden Momenten auch noch öfter belohnen. Dabei will ich meinen Beitrag leisten“, sagt Sercan Sararer zu seiner Vertragsverlängerung.



