Septett um Torjäger Ayala und Kapitän Rosenkranz verlässt den FC Roj

Mateus Ayala Cardoniz geht nicht mit dem FC Roj in die Westfalenliga. – Foto: Javad Mohammadpour

Beim FC Roj Dortmund steht ein großer Kader-Umbruch bevor: Neben dem bereits bekannten und heiß diskutierten Trainerwechsel von Marcel Radke zu Sebastian Tyrala hat der frisch gebackene „Double-Sieger" bislang schon die Verpflichtungen von Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund) , Mhammed Jabri (KF Sharri), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Abdellah Mohammed (SV Brackel) und Collins Agita (SV Sodingen) verkündet. Nun stehen auch die ersten Abgänge beim zukünftigen Westfalenliga-Neuling fest.

So werden mit Mateus Ayala Cardoniz, Phil Rosenkranz, Santiliano Braja, Marcel Ramsey, Serhat Uzun, Viktor Siljeg und Ender Özhan meherere Aufstiegshelden und teils langgediente Spieler den Verein im Sommer verlassen. Siljeg wechselt nach zwei Jahren zu Bezirksliga-Aufstieger SG Gahmen, Ersatztorwart Özhan zieht nach einem Jahr zu Noch-Ligakonkurrent YEG Hassel weiter.

Auch bei Torjäger Ayala ist die Richtung bereits bekannt. Der 30-jährige Brasilianer, der lange auch mit dem Sprung ins Profigeschäft liebäugelte, kehrt nach einem Jahr zum Lüner SV zurück. Der Tabellendritte der Landesliga 4 kämpft derweil mitten im Aufstiegskampf gegen eine Ergebniskrise. Im Winter 2025 war der Angreifer vom VTS Iserlohn zum ersten Mal nach Lünen gewechselt, um mit seinen Toren den Abstieg in die Westfalenliga zu verhindern. Zwar traf Ayala in 13 Spielen achtmal, konnte den Gang in die Landesliga aber nicht stoppen. Stattdessen ging es im Sommer zu Roj, wo er mit 15 Toren und sechs Assists einen erheblichen Anteil an der erfolgreichen Saison der Dortmunder hat.