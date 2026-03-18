Sepp-Herberger-Awards 2026 SV Eichede für Engagement im Bereich Handicap-Fußball ausgezeichnet von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

Wolfsburg, 17. März 2026 – Mehr als 50 Aktive im Alter von zehn bis 60 Jahren, sieben ehrenamtliche Trainer, 21 gespielte Turniere – der Handicap-Fußball des SV Eichede war im Jahr 2025 auf einem bisherigen Höchststand. Am Montag, den 16. März, ist der Verein aus dem Kreis Stormarn für sein Engagement im Bereich Behindertensport von der DFB-Stiftung Sepp-Herberger ausgezeichnet worden. In der Kategorie Handicap-Fußball belegte der SV Eichede den mit 8.000 Euro dotierten zweiten Platz.

„Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Vor allem ist sie eine Anerkennung für unsere Spielerinnen und Spieler und ein Anreiz für andere Vereine, ebenfalls eine Handicap-Mannschaft zu gründen“, sagt Lars Konietzko, Trainer der Handicap-Mannschaft des SV Eichede, der gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Olaf Gehrken an der Preisverleihung in der Autostadt in Wolfsburg teilnahm. Insgesamt wurden in fünf Kategorien elf Preisträger ausgezeichnet, die Geldpreise in Gesamthöhe von 100.000 Euro erhielten. Moderiert wurde die Gala von Amelie Stiefvatter und Sebastian Hellmann. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hob in seiner Rede die Bedeutung von Inklusion und Resozialisierung „von der Basis bis zur Spitze“ hervor. „Die Preisträger sind leuchtende Beispiele dafür. Sie bestätigen, dass Fußball eben tatsächlich mehr ist als ein 1:0“, sagte Neuendorf.

Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderem die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Dr. Christiane Schenderlein, Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Trainerlegende Otto Rehhagel, Nationalspielerin Janina Minge, TV-Moderatorin Monica Lierhaus und Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm, der für seine Stiftungsarbeit ausgezeichnet wurde. Die Handicap-Mannschaft des SV Eichede wurde im Jahr 2008 in Kooperation mit der Lebenshilfe Stormarn gegründet. Seitdem hat das Team mehr als 100 Aktive beheimatet und an rund 180 Turnieren in ganz Norddeutschland teilgenommen. Im Jahr 2025 hat das Team sechs Turniere ausgerichtet und an 15 weiteren Turnieren und Freundschaftsspielen teilgenommen. Zudem wurde der SV Eichede Meister der SHFV-Inklusionsliga und nahm erstmals an der Bunten Liga in Bremen teil.