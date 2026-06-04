Seok-ju Hong verlässt RW Oberhausen

Hong verlässt RWO. – Foto: Sven Hanisch

Hong wechselte kurz nach dem Saisonstart zu den Kleeblättern und wurde schnell zur Stammkraft in der Sturmspitze. Insgesamt stand der 23-jährige Offensivmann in 36 Pflichtspielen für die Rot-Weißen auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm zehn Treffer, sechs weitere bereitete er vor.

Hong kam richtig in Schwung

„Natürlich ist es schade, dass wir mit Ju einen Spieler verlieren, der nach etwas Anlaufzeit richtig in Schwung gekommen ist und auch in der Kabine immer mehr auftaute. Doch gleichzeitig verstehen wir, trotz guter Verlängerungsgespräche, dass er die Möglichkeit im Ausland wahrnehmen möchte. Wir wünschen ihm für die Zukunft viel Gesundheit und ganz viel Erfolg“, sagt Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, über den Wechsel des Angreifers.