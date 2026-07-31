🗣: "Sensationsspiel" der Meisterfavoriten – KSC feiert "tollen" Sieg

Türkgücü München feierte einen furiosen Sieg. – Foto: Werner Kroiß

Englische Woche in der Landesliga Südost! Während am heutigen Mittwoch weitere Partien anstehen, konnte der Kirchheimer SC gestern bereits den FC Unterföhring besiegen. Schwabing und Hallbergmoos teilen die Punkte und Aubing startet blitzsauber. Die Stimmen der Trainer:

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: "Für die Zuschauer, für die neutralen Zuschauer, war es ein hochspannendes Spiel. Für uns Trainer war es nicht immer so spannend und nicht immer so schön, aber wir hatten das bessere Ende für uns.

Es war, wie gesagt, das erwartet schwere Spiel für uns. Wir haben es aber in großen Teilen gut gemacht. Wir haben dann am Ende des Tages das Spiel nach der Halbzeit gedreht. Und wie gesagt, es ging wirklich hin und her. Dann hatten wir auch noch eine Gelb-Rote Karte durch zweimal Foul und haben nochmal in Unterzahl spielen müssen, haben es aber trotzdem über die Runden gebracht. Sowohl in Kirchheim, wo wir lange in Unterzahl gespielt haben, als auch jetzt. Und auch das Spiel nochmal gedreht und in Kirchheim nochmal in Unterzahl 2:0 gewonnen. Also meine Mannschaft kann mit schwierigen Situationen umgehen und sie wächst von Tag zu Tag immer mehr zusammen als Team, was mich sehr, sehr glücklich stimmt.

Nur als Team kannst du solche Siege einfahren. Wir trainieren wirklich sehr intensiv und machen auch sehr viel. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum wir uns das am Ende des Tages verdienen. Das war zwar ein knappes Spiel, aber wir sind nicht unverdient als Sieger vom Platz gegangen. Wir sind einfach glücklich und jetzt geht es weiter mit Traunstein am Samstag. Das nächste schwere Spiel und da müssen wir wieder den einen oder anderen ersetzen. Aber wir können das, wir sind voller Selbstvertrauen und gehen das nächste Spiel in Traunstein natürlich auch mit Selbstvertrauen an. Wir wollen jetzt unseren gestarteten Lauf weiter fortführen. Aber auch dort wird es natürlich unfassbar schwer, weil Traunstein auch eine gute Mannschaft ist. Wie gesagt, es war ein Sensationsspiel, ein wahnsinniges Spiel. Mit vielen Toren, vielen vermeidbaren Toren – zumindest aus meiner Sicht für uns. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen: Wir haben auch fünf Tore geschossen. Das ist auch aller Ehren wert. Das haben wir auch nicht immer so geschafft, so viele Tore zu schießen. Vorne waren wir besser und hinten waren wir eigentlich ganz gut und werden auch immer besser werden."

Martin Buch, Trainer des SV Aubing: »Das Spiel war wirklich ein bisschen zerfahren. Wacker war sehr intensiv in den Zweikämpfen, ohne dabei unfair zu sein. Man hat aber gemerkt, dass sie am Anfang einfach mehr wollten als wir. Auch die zweiten Bälle gingen fast alle an Wacker. Deshalb sind sie aus meiner Sicht auch verdient in Führung gegangen. Wir haben dann aber diesen Weckruf gebraucht – und auch angenommen. Danach haben wir angefangen, mehr Chancen zu kreieren und vor der Halbzeit noch den Ausgleich gemacht. Ich glaube, es war wichtig, mit diesem Ergebnis in die Kabine zu gehen. Zur Pause haben wir zweimal gewechselt und dadurch eine andere Dynamik ins Spiel gebracht. Danach waren wir eigentlich sehr gut drin. In der zweiten Halbzeit war es noch einmal etwa zehn Minuten lang etwas verfahren, dann machen wir das 2:1. Wacker musste aufmachen und wir haben die Kontersituationen gut ausgespielt. Was mich ärgert, wie schon in Eggenfelden, ist, dass wir das Spiel nicht früher zumachen. Wir lassen es zu lange offen und dürfen uns am Ende nicht beschweren, wenn vielleicht noch das 2:2 fällt. Dafür haben wir aber auch einen guten Torwart, der uns diese Situation rettet. Auf der anderen Seite bekommen wir durch einen Konter noch einen Elfmeter, den wir nicht verwandeln. Umso schöner war dann die Einwechslung von Ziad Saibou. Die Entscheidung haben wir als Trainerteam gemeinsam getroffen. Da hatten wir ein richtig gutes Näschen, denn er kommt rein und macht mit seinem ersten Kontakt ein Tor aus 40 Metern. Das ist natürlich ein besonderer Fußballmoment. Überhaupt reißen die Jungs im Moment viel ab. Vor allem gefällt mir der tolle Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jetzt müssen wir einfach dranbleiben.«

Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: "Es ist immer noch ärgerlich. Die erste Halbzeit war fürchterlich – wir haben alles vermissen lassen, was wir eigentlich spielen können und wollen. In der zweiten Halbzeit waren die ersten 15 bis 20 Minuten in Ordnung, insgesamt war unser Auftritt aber wirklich nicht gut. Meine Jungs müssen daraus lernen, dass 80 Prozent niemals reichen werden. Positiv war die Moral: Trotz des schwachen Spiels haben wir bis zum Schluss alles rausgehauen. Glückwunsch an Kirchheim." Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: "Das war ein toller und verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit hätten wir uns noch mehr belohnen können. Nach dem 1:1 haben wir sehr gut reagiert und das zweite Tor nachgelegt. Am Ende machen wir es nochmal spannend, umso emotionaler war dadurch der Abpfiff. Glückwunsch an meine Mannschaft."