Sensationssieg der SVG Altenwald in St. Ingbert Ansonsten holen nur Hallenspezialisten Punkte auf dem Weg in die Saarlandhalle

3. SSC Schaffhausen 7,20

4. SC Friedrichweiler 4,80

Das der FC Amed Saar besser Fußball spielt. als es seine derzeitige Spielklasse vermuten lässt, hat sich schon rumgesprochen. Das sie sich bei dem gut besetzten Turnier in Friedrichweiler aber bis zum Finale durchkämpfen würden, konnte man nicht erwarten. Zuerst schloss man die Vorrundengruppe auf Platz Eins ab, schaltetet dann nacheinander Riegelsberg, Siersburg und den Gastgeber aus Friedrichweiler aus, bevor man im Finale erst nach Verlängerung dem FV Schwalbach mit 3:7 unterlag. Die siegreichen Schwalbacher kletterten damit in die Spitzengruppe der Qualifikationstabelle und haben jetzt wohl auch die Saarlandhalle im Visier.









1. SV Auersmacher 29,00

2. FC Kandil 14,50

3. FV Diefflen 8,70

4. FV Bischmisheim 5,80

Die Gastgeber waren in der Joachim-Deckarm-Halle nur von Parick Jantzen zu bremsen. Der Spieler des SV Auersmacher war im Endspiel beim 4:2 nach Verlängerung viermal erfolgreich und stoppte den FC Kandil so im Alleingang. Der siegreiche Oberligist leistete sich keinen Punktverlust, schaltete in einem spektakulären Halbfinale den FV Diefflen aus und durfte sich am Ende über 29 Wertungspunkte freuen. Der FV Bischmisheim haderte in einem ebenfalls tollen Halbfinale am Ende mit dem Schiedsrichter. Beim Siebenmeterschießen gegen den FC Kandil nagelte Christian Buhl den Ball beim Stande von 7:7 an die hintere Stange der Torbefestigung, so dass der Ball sofort wieder aus dem Kasten kullerte. Der zuständige Schiri aber entschied auf kein Tor, obwohl einige Zuschauer den Schuss sogar gefilmt hatten. Es gab viele Dskussionen und viel Palaver, aber der Schiedsrichter blieb bei seiner exclusiven Sicht der Dinge und wenig später war ein denkwürdiges Spiel entschieden.









1. SVG Altenwald 24,00

2. SV Kirrberg 12,00

3. SC Halberg Brebach 7,20

4. SV Bliesmengen-Bolchen 4,80

Eine echte Sensation bracht der Landesligist SVG Altenwald in St. Ingbert zustande. Er gewann gegen namenhafte Konkurrenz aus der Saarland- und Verbandsliga das Turnier der Viktoria St. Ingbert durch einen 4:2-Erfolg gegen Kirrberg. 24 Wertungspunkte und ein nennenswerter Geldbetrag landen damit auf dem Konto der Altenwalder, die im Halbfinale völlig unerwartet den SC Halberg Brebach ausschalteten. Dreifacher Torschütze beim 6:3-Erfolg war Jasmin Mujkic, der sein Team nach einem schnellen 0:2-Rückstand entscheidend nach vorne brachte. Das gleiche Kunststück gelang im Finale dann Mexhid Kadrija. Wieder lag der Landesligist schnell 0:2 hinten und wieder war ein Dreifachtorschütze der entscheidende Mann.









1. FSV Jägersburg 22,50

2. SF Köllerbach 11,25

3. DJK Ballweiler-Wecklingen 8,25

4. SV Schwarzenbach 5,50

Der FSV Jägersburg ist wieder ein heißer Kandidat für die Masters-Endrunde. Der klare 3:0-Endspielsieg gegen die SF Köllerbach beim Turnier in Reiskirchen verdeutlichte, dass mit dem Saarlandligisten auch in der diesjährigen Qualifikation zu rechnen ist. Die DJK Ballweiler-Wecklingen hatte in der Vorrunde noch die Jägersburger geschlagen, kassierten dann aber im Halbfinale trotz 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage und musste sich mit Platz Drei zufrieden geben.









1. SC Reisbach 15,00

2. FC Wadrill-Sitzerath 7,50

3. SV Losheim 4,50

4. SG Mettlach-Merzig 3,00

Der SC Reisbach war im Halbfinale gegen den Gastgeber aus Mettlach eigentlich schon geschlagen und lag nach sechs Minuten mit 1:4 zurück. Aber der vierfache Torschütze Nicola Cortese und seine Mannschaftskollegen ließen sich nicht hängen und drehten die Partie bis zum Ende in ein klares 7:4. Im Finale gegen den Verbandsligisten SG Wadrill-Sitzerath machte es der SC klarer und gewann mit dem 7:1 den Siegerscheck und 15 Wertungspunkte.









1. Spvgg. Quierschied 22,50

2. SV Saar 05 Saarbrücken II 11,25

3. SV Hellas Bildstock 6,75

4. FC Homburg III 4,50

Die Spvgg Quierschied gewann alle Spiele und erzielte dabei 35:2 Tore. Im Finale gegen die erstaunlich starke zweite Garnitur vom SV Saar 05 Saarbrücken war Lorenz Segner der entscheidende Mann und erzielte drei Treffer beim 4:0-Sieg. Im Spiel um Platz Drei benötigte Hellas Bildstock das Siebenmeterschießen, um die Dritte des FC Homburg auf Platz Vier zu verweisen.

